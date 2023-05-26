乘風2023｜蔡少芬抗壓成功冇再喊 脫胎換骨 跳唱狂歡 (18:09)

內地大型音樂競技節目「浪姐」第四季《乘風2023》，今日播出新一集，由28位女星組成8支隊伍作賽，並進行第2次公演PK戰，猶記得首次公演時，蔡少芬（Ada）被歌詞舞步考起，壓力爆煲淚灑幕前，今次Ada就脫胎換骨，跟劉惜君、李彩華、美依禮芽MARiA、李莎旻子組成隊伍，跳唱快歌《帶我去找夜生活》，表現輕鬆兼滿滿自信。

第2次公演PK戰，Ada與劉惜君、李彩華、美依禮芽MARiA、李莎旻子以一身黑色舞衣、黑色短褲配長Boot，跳唱歌曲《帶我去找夜生活》，她們還構思口號「我們是午夜狂歡，十分快樂」，正如口號所說，她們由排練至踏上舞台，表現輕鬆愉快，當初踏舞台綵排時，她們十分興奮，Ada還說：「這個廠很大，我們在這裏跳，很爽。」

Ada在對上的公演壓力爆煲崩潰灑淚，但今次Ada對跳唱已開始掌握，狀甚輕鬆，Ada跟隊友團結，勁歌熱舞掀高潮，歡眾拍爛手掌，Ada表演過後表示：「我現在無法控制，我真的很熱情，全身出汗，我好興奮，我剛才沒有錯過，好開心。」

《帶我去找夜生活》令Ada的隊伍獲得不俗分數，期間主持人問到Ada有沒有夜生活？她自言其夜生活是在廚房弄泡麵，跟老公一起吃，排練期間，跟其他隊員的夜生活，便是一起飲少量啤酒減壓。

（即時娛樂）