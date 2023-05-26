鄭國江作品展4場門票售罄 譚詠麟區瑞強鬥唱經典金曲 (21:45)

「鄭國江《50+2周年詞名一生》演唱會2023」昨晚假伊館開鑼，譚詠麟和區瑞強唱盡鄭老師經典名作，區瑞強還贈寫有「詞名一生」的字畫，代表眾星向鄭國江致敬。（大會提供）

殿堂級填詞人鄭國江入行逾50年，曾為香港樂壇貢獻逾2000首作品，以往每5年舉辦一次作品展演唱會，原定於2021舉行的50周年作品展演唱會，因疫情而延後2年。

昨天（25日）起，於伊利沙伯體育館舉行一連四場「鄭國江《50+2周年詞名一生》演唱會2023」，不少歌手擔任表演嘉賓，昨晚一場的嘉賓包括譚詠麟、區瑞強、麥潔文、李思捷、葉振棠、李龍基和李紫昕等。

演唱會座無虛席，主辦單位透露4場門票全數售罄。鄭國江老師表示非常感謝觀眾們對於他作品的欣賞和喜愛，更感激眾演出歌手：「好多謝他們應邀擔任表演嘉賓，他們每位相當忙碌，當中有好多常在外地工作，亦願意推掉手上工作，百忙抽空來到今次演唱會，實在難得，有他們支持，令演唱會生色不少。」除了表演嘉賓落力演出外，不少圈中好友亦到場支持，包括白韻琹、劉松仁、伍仲衡、鄭子誠及李佳等。

開場由李紫昕（Purple）帶領一眾小朋友出場，唱出連串經典兒歌金曲，為演唱會揭開序幕。

譚詠麟唱出由鄭國江老師填詞的《誰可改變》，並與區瑞強合唱《小風波》，將全場氣氛推至高峰。兩位老友於台上談及昔日與鄭國江合作往事，譚詠麟憶起當年錄鄭國江老師作品《唱一首好歌》時，當天已錄音10多小時，聲音早已沙啞，但由於急於發行，在收到鄭國江通宵撰寫歌詞後，便硬著頭皮完成，想不到最後亦成為熱播歌，足見鄭國江歌詞魔力。譚詠麟還即興獻唱一段此曲，向鄭國江致敬。

與鄭國江合作多年的區瑞強表示，非常感激鄭老師曾為他寫出眾多優秀作品，包括成名作《陌上歸人》，1979年榮獲全港唱片銷量冠軍。李龍基及葉振棠亦分別唱出《男子漢》、《天長地久》等，二人亦唱出經典電視劇歌曲《難為正邪定分界》合唱版本。

麥潔文唱出她1983年與鄭國江老師合作推出的《萊茵河之戀》，為向鄭國江及其他巨星致敬，她亦唱出多首經典作品，包括徐小鳳原唱的《風雨同路》及梅艷芳《赤的疑惑》；另一表演嘉賓李思捷演唱兩首張國榮金曲《柔情蜜意》及《風繼續吹》。

（即時娛樂）