造星V｜「一燈大師」Sunny再做救星 拯救參賽者入復活區 (22:21)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（26日）播出一集，評判之一的陳詠燊（Sunny）再做「救星」，化身「一燈大師」拯救徘徊被淘汰邊緣的參賽者，讓他們可入復活區等候。首先出場的Teddy是一名混血兒，他面試時以流利西班牙文說出自己名字，並自爆有五份工作，是銷售員﹑亦是調酒師，同時也做翻譯工作及補習老師等，而他表演項目唱歌，唱完後Sunny說：「我覺得佢把聲係好嘅，呢個不能否認，但整體嚟講，我可以點樣幫到佢呢，坦白講佢台型係未夠嘅。」

另一評判Edward Chan說：「其實我同意你唱高音時係好聽嘅，有一個位令我好猶豫，你唱其他音調時都收得幾緊要，聽起嚟好似Chok下Chok下咁，你把聲又唔係嗰種懷舊咁厚聲線，我覺得呢個表演既唔屬於現代表演，但去到懷舊時，你又唔勇敢令整件事徹底懷舊。」最後Sunny按下藍燈「拯救」了Teddy。

接着出場的是26歲Raymond，他唱出李駿傑的《半》，Edward說：「你揀呢首歌係超越咗你音樂知識同能力，你唔明白呢件事係我最Concern嘅地方。」Sunny亦彈他咬字出事：「我聽唔清楚佢唱乜，你個肢體形態同音樂氛圍又傳達唔到呢首歌訊息畀我，所以成件事我係覺得有啲尷尬。」雖然如此，但Sunny也按下藍燈給他機會：「你應承我一樣嘢，你搣走你啲懶音，練好你嘅廣東話咬字。」

（即時娛樂）