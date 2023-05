黃耀明8月個唱遭會展取消場地預訂 Wyman︰小王子總可以找到秘密花園 (13:37)

黃耀明(明哥)昨晚在社交平台透露自達明一派2021年12月完成在伊館的演出後,他一直申請不同的場地再開騷,惟每個月的申請也失敗,直至今年1月收到會展申請場地成功的回覆,可以在8月時開唱。明哥說他們連忙開展了籌備工作,並設計了奇特的舞台,但日前(25日)卻收到會展取消其場地預訂的通知,並退回訂金的支票。明哥指會展未在信件中說明理由,只稱「we are not in a position to proceed」。他指會展的管理層欠香港市民大眾一個公開的解釋,為何一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。明哥揚言會在生活上保持邊走邊唱的心境,一張摺櫈加一部電腦也可以成為其舞台,但要向特別買機票打算回港睇騷的朋友致歉,他和團隊正在想下一步可以怎樣做。

明哥遭會展取消8月演唱會場地的消息傳出後,早前為明哥寫了新歌的黃偉文(Wyman),在社交平台分享與明哥在英國時的合照,並留言鼓勵︰「小王子們,總是可以找到自己的秘密花園。#你流連商店我環游花園 #遙遠的牽繫從未放手 #1996年的歌 #2023年的哥」有網民留言「好想在香港看一場明哥🥺」,也有粉絲對黃偉文說︰「希望你寫多啲歌畀明哥為我哋打吓氣。」

