一舞傾城｜Monica覺醒嗌分手 蔡潔談戀愛腦︰智者不入愛河 (16:05)

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（26日）播出一集講到「姑爺仔」Dave（何浩文飾）𧨾掂Monica（蔡潔飾）打本做生意，惟Monica無意中發現Dave出軌偷食，令她十分心痛。自覺癡心錯付的Monica向Dave提出分手，Dave反斥Monica陪瞓。Monica聞言心死地說︰「係呀，都係因為你﹗我班姊妹話我唔值得咁做，因為你係姑爺仔！」Dave怒摑Monica，暗戀Monica的志飛（楊明飾）見狀痛毆Dave。

Monica終於與渣男Dave分手，不少網友叫好。蔡潔受訪時稱有留意網友戥Monica唔抵：「見到有網友每日都問一次幾時分手，覺得好好笑，大家都睇得好肉緊。」提Monica被指癡心錯付，蔡潔解釋：「其實Monica唔係白癡冇腦，每個戀愛中嘅女人都係盲目，只不過佢係好盲目。佢同呢個男仔3年都知道佢咩人，只係佢選擇相信呢個人會改。Dave比較自私，但佢唔係唔愛Monica。」

蔡潔透露曾與何浩文討論如何演繹這段關係：「唔想呢段關係公式化，一個傻妹遇上渣男，而係想展現到畀觀眾睇，點解呢個女仔咁盲目去相信呢個男人，佢哋兩個嘅感情唔係假嘅。其實女朋友下海，個男仔都會傷心。」提到有網民擔心Monica會黑化，蔡潔說：「睇吓大家點定義『黑化』，劇集後半段會有啲事發生喺Monica身上，佢會有啲改變。」

被問到本身是否一樣戀愛腦時，蔡潔笑言：「有一句說話『智者不入愛河』，大概係話如果想保持理智就唔好戀愛，但愛情係人生中好重要嘅嘢，當愛情來到就好似一場賭博，要跳入呢條河需要好大勇氣。依家嘅我會覺得要用理智去睇每一樣嘢，包括愛情。如果愛情真係嚟到，我依然會好似年輕時咁樣，有跳入呢條河嘅勇氣。」

（即時娛樂）