勁歌金榜｜張敬軒自封「永不放棄同學會」 靠千字文解決MV拍攝問題 (16:34)

無綫今晚（27日）起一口氣推出3個全新音樂節目，包括逢周六晚11點播出的《勁歌金榜》、29日起逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》，以及6月4日起逢周日晚10點半播出的《J Music》 。

《勁歌金榜》的金榜上榜歌曲將由原本的10首增至20首，主持許文軒（Edmond）除負責報榜外，還會訪問來自不同地方、音樂界別及年齡層的歌手，帶出「香港仲有好多高質素音樂」的重要信息。頭炮接受Edmond訪問的是張敬軒，他除了玩「難題二揀一」，更會分享創作歌曲靈感來源、踏入40歲後人生觀的轉變，及在倫敦開演唱會及拍MV的點滴等。

軒仔認為能在倫敦Royal Albert Hall開騷，是其重要的里程碑。他分享了騷後一個感人勵志的小故事︰「場館館長特登嚟後台同我哋講，話發現華人觀眾相當好，一件垃圾都冇留低，好有禮貌同好乾淨。」軒仔回憶當時因父母染疫而要在英國留多一星期，結果忽發奇想在當地拍MV。他分享拍MV時遇到的大難題，包括經過不少困難才拍攝的旋轉木馬畫面。軒仔說︰「初初諗住借London Eye，但原來申請批核過程要個半月。我等唔切，但我個人就係嗰種『永不放棄同學會』，覺得所有事都有解決辦法，我就Send咗個好長嘅Message畀對方，佢真係覆喎，話幫我諗咗辦法。」

（即時娛樂）