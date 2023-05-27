張敬軒變「爆肌軒公」 半裸騷肌現真身：我好少咁大方 (16:22)

英皇隊的劉若寶（Polly）出戰時，畏高的她踏入逃生艙前，已全身顫抖兼眼泛淚光（右圖）。（大會提供）

由張敬軒主理的網綜藝節目《軒公敲碗Special》之「軒公水上遊樂場」下集，昨晚（26日）已上架，當中最大亮點，是軒仔出道以來，於幕前最「赤裸」演出，拍攝期間，看到一眾同門師弟妹及馬介休成員嘩嘩聲。

下集玩「Sweat Escape生死問答題」及「水中餘震扑扑扑」兩個遊戲。在「Sweat Escape生死問答題」，隊員需輪流進入逃生艙，回答對方隊長問題，如答錯的話，對方隊長即隨時按掣，隊員便即從高處跌落水，答對則可逃離，如生還人數相同，最後則由兩隊隊長對決。

英皇隊的劉若寶（Polly）出戰時，畏高的她踏入逃生艙前，已全身顫抖兼眼泛淚光，當回答「十個便秘會做的事」時，驚慌過度的她更語無倫次說：「會塞棉條！」眾人頓時黑人問號兼爆笑，她最後亦順利過關，逃過一劫。

在「水中餘震扑扑扑」環節，兩隊分別派出隊員坐在水泡上，然後利用道具或徒手將對方推落水。軒仔最後回合上場，當他推倒對方隊員落水時，對方亦順勢拉軒仔落水，不過軒仔腰力驚人，明明被對方已落水的隊員向後拉到差點跌落水，但他一招「拱橋翻身」，立即回彈穩坐水泡上，看到現場所有人拍爛手掌。

經過眾多遊戲後，兩隊打和，兩隊都需要接受大懲罰，軒仔一隊扮美人魚，馬介休一隊則扮兔。眾人整裝待發，軒仔先穿紅色浴袍登場，當他站在水中脫下裕袍時，一身爆肌身形呈現眾人眼前，全場尖叫聲四起，驟眼看以為他操肌有成，不過看真點，原來他出術穿上爆肌衫而已，但幾可假亂真﹗

由於要配合爆肌身形，軒仔裝出Chok爆表情，並說：「我都好少可咁大方，喺大家面前展示我嘅身材、我嘅實力。呢一期嘅《軒公敲碗》將會係史上最驚嚇同埋最暴力嘅一集。」

節目開始時「枉阿姐」分派兩隊的Hidden task，最後由英皇隊勝出，並贏得現金獎，向來客氣的軒仔拿着利市時表示「過門都係客」，他本來打算將現金獎送給「馬介休」，誰不知站在軒仔旁邊的曾樂彤，立即搶回利市並說：「你想做乜嘢呀？」弄得眾人爆笑呢﹗

（即時娛樂）