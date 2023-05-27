Winka未敢入情關接受新追求者 與Marf同期出單曲冇比較 (17:21)

COLLAR成員陳泳伽（Winka）接受商台《星光背後》訪問，宣傳新歌《一手造成》。Winka藉歌曲唱出與前度6年情結束的因由，她坦言錄音時要「自虐式」望着與前男友的相處片段才能更投入︰「錄這首歌時，我會看着與前度的合照，邊唱邊回憶。我雖然會哽咽，但會更投入。」原來Winka入行前曾以獨立歌手身分自資推出過2首歌，因此今年即使推出了個人單曲，也未符合角逐叱咤頒獎禮新人獎的資格。談到和隊友邱彥筒（Marf）同期推出個人歌曲，Winka不怕比較︰「外間的比較在所難免，但我和Marf也不會比較。她走型格路線，我較適合唱慘情歌。雖然我沒有角逐新人獎資格，但不覺比人蝕底。我從來沒企圖要得獎，而且我和團隊一早知沒有資格，做的音樂就更純粹。」

Winka成長於綜援貧困單親家庭，母親又是情緒病患者，中五時要輟學掙錢供養弟弟，邊工作邊追尋音樂夢。Winka出名坦白率直，無懼公開身世，早前宣傳新歌時又剖白與前度的分手經過，結果被網民指她賣慘及消費舊情。Winka承認曾為此感到迷惘及矛盾，她再談到分手一事時說︰「人去到某階段的看法會不同，兩個人步伐不一就有很多衝突。很多人認為我講太多，頗尷尬似的，也令我反思到底該不該人前人後兩個樣？我可以很官腔回答所有問題，但這不是我。大家又會否喜歡變官腔的我？我很想取得平衡，很多人不是一開始已認識我，他們不太了解我的性格，當我說太多就覺得我口沒遮攔。不過，清楚我的人就會明白我。我想調整，又不想被磨蝕得太圓滑，變得沒特色。」

談及處理上一段感情的缺點，Winka說︰「我有很多不好，也有不成熟的地方，我真的太長氣了！因對方是我重視的人，經常嘮叨他該怎樣怎樣，我出發點想為對方好，但最終讓人難受！」Winka在節目中透露雖有新追求者，但未敢開始新關係。她說︰「我發覺自己不夠成熟，不敢進入另一段關係，不清楚自己會否再做些什麼會傷害到對方，也不知別人可否接受到我現在的工作，令他沒有安全感。太快認定對方，最終只會徒勞，又傷害到人。」Winka希望下次再拍拖時，能跟對方行到最後。被問到擇偶條件，她說︰「對方最重要有自己的想法，清楚自己想做什麼，有清晰的人生目標，對人生或生活要有態度；我亦希望對方能像我一樣多說話，那就可以跟他一起討論傾偈。」

（即時娛樂）