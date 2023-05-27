貝遊英倫｜蔡思貝到曼聯奧脫福球場朝聖 大開吃戒獲猛男餵食 (17:35)

思貝郊外玩射槍，她拿起氣槍時不但英姿颯颯，有姿勢有實際。玩完射擊後，思貝再挑戰玩越野車，全程𠵱嘩鬼叫，十分刺激。（大會提供）

思貝挑戰試吃以全世界最辣辣椒製成的辣醬，事後她說：「呢個Trip令我流眼淚嘅唔係一絲感動，而係辣醬！」（大會提供）

思貝去到一間土耳其扒房食好西，店員會拿着火槍即場炙燒，讓顧客視覺味覺同時獲得滿足。（大會提供）

蔡思貝到曼聯主場奧脫福球場朝聖（左圖）；她歎火焰牛扒時，獲猛男餵食，令她食指大動，樂在其中。（大會提供）

由視后蔡思貝擔任主持的全新旅遊節目《貝遊英倫》，今晚（27日）8點半於翡翠台播映最後一集。繼上周玩轉倫敦後，思貝本周帶大家玩轉曼徹斯特。

為了感受當地足球氣氛，思貝去到英超勁旅曼聯主場奧脫福球場朝聖，於1910年啟用的奧脫福球場，能夠容納約76000名觀眾，是全英第二大球場，思貝置身其中與一班曼聯球迷睇波狂歡，氣氛熾熱。

本周思貝繼續大開食戒，去到一間土耳其扒房擦餐勁，該店的火焰牛扒相當出名，店員會拿着火槍即場炙燒，讓顧客視覺味覺獲得滿足。樂在其中的思貝，除與店員跳舞，更享受公主級待遇，由頭盤到甜品，皆有猛男店員親手餵食，難怪思貝力推女士婚前可以在這裏舉行單身派對。

思貝還閒逛Northern Quarter Makers Market，被一間賣辣醬的小店吸引，思貝還挑戰試吃以全世界最辣的辣椒製成的辣醬，試吃初時看似無異樣，但原來該辣醬後勁十足，思貝事後狂標眼水說：「呢個Trip令我流眼淚嘅，唔係一絲感動，而係一支辣醬！」

思貝還帶大家遠離鬧市到郊外玩射槍，思貝拿起氣槍時不但英姿颯颯，且槍法了得，一擊便射中目標，有姿勢有實際。玩完射擊後，思貝再挑戰玩越野車，開着越野車在樹林中左穿右插，更全程𠵱嘩鬼叫，十分刺激。

（即時娛樂）