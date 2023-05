蘇芷晴(So Ching)於5月10日宣布退出女團COLLAR後,重操故業再擔任跳舞老師,並在舞蹈學校開班教跳舞,反應熱烈名額火速爆滿。前晚(25日)是該課堂日子,退團後的So Ching狀態十足「舞」得頂,從片段所見,她跟拍檔Carol表現合拍,2人相當專業,還展示笑容,其他學員不時拍手叫好。

適逢拍檔Carol生日,So Ching亦跟對方慶祝,並留言稱:「Happy birthday to this Jeng dou bao(正到爆)talented girl,thanks for everything,希望你健康快樂成長。」上完該堂後,So Ching也寫道:「Thanks for coming last night﹗It was incredible!好喜歡見到熟悉同陌生的面孔都好投入同enjoy,多謝你哋每一位,多謝呢個壽星女Carol的一切,Yes we did it﹗」

