MIRO見面會｜姜濤玩到癲 Ian為AK抹汗 盧瀚霆嚇親怒睥Edan (19:11)

MIRROR的3場《Hi MIRO!見面會》今日在啟德郵輪碼頭舉行，12子除了跳唱外，又玩遊戲跟鏡粉互動。MIRROR共玩了「問答二選一」、「拮氣球」及「拍紙巾」3個遊戲。向來貪玩的姜濤玩到癲，玩「拍紙巾」時邊玩邊笑；玩拮氣球更一度躲在櫈底，被「大表哥」邱士縉（Stanley）發現，出手將櫈搬走。姜濤看見櫈被Stanley拿起時，最初還邊笑邊捉住櫈腳，大細路一樣。

輪到陳卓賢（Ian）玩「拍紙巾」時，負責放紙巾的江𤒹生（AK）放第一張紙巾時就搞笑地吹走紙巾，其後又加快速度。放完一輪紙巾後，AK裝出很疲累的模樣，更拿了一張紙巾抹汗。Ian見狀，也主動為AK抹汗。同樣貪玩的呂爵安（Edan）兩度用汽球嚇盧瀚霆（Anson Lo），Anson Lo第一次時起身追打Edan。Edan後又偷偷地走到Anson Lo身旁，將汽球拮爆，被嚇親的Anson Lo扮嬲怒睥Edan 20秒。在「問答二選一」遊戲上勝出的鏡粉可上台與12子逐一握手；另外又有2名幸運歌迷獲安排上台換上動物造型的睡衣，在MIRROR包圍下聽他們說出自行創作的睡前故事，姜濤說故事時笑不停。12子之後圍住這2名粉絲唱出歌曲《12》。

MIRROR在見面會上分享心底話，Stanley感性地說︰「這段時間是我們12人的考驗，是其中一個最難過的時間，但大家仍在此陪伴我們，多謝大家﹗」姜濤亦說︰「多謝大家﹗辛苦大家﹗我們一起呀﹗」

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（即時娛樂）