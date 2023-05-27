黃心美讚姜濤勤力對工作有要求 拒代答黃心穎工作安排 (18:46)

向海嵐、周奕瑋、黃嘉雯和鍾柔美（Yumi）主持的《超級毛特兒大賽》，今天（27日）在赤柱天幕廣場舉行「12強見面會」，嘉賓黃心美亦帶同14歲愛犬Bocon現身，心美表示Bocon視力已退化，所以多帶牠到處看世界。

說到她現身無綫，她說：「我是自由身，可以亮相任何電視台，我10幾年前入行第份一工就是娛樂新聞台主持，今日趁機和周奕瑋、許文軒敘舊。（會否返娘家工作？）看經理人安排，我不抗拒，我都有跟《超級毛特兒大賽》監製講，想做帶狗去旅行節目。」

心美妹妹黃心穎跟RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）拍拖，早前泥鯭暗諷姜濤惹熱話，黃心穎也受牽連，心美則說：「我沒看Chill Club頒獎禮，但有看過聲明，我參與過《全民造星》，印象中的姜濤很勤力，對工作有要求，希望他不要被新聞和是非影響。在事件發生後，我和泥鯭吃過一次飯，但沒好奇問，他大個人懂得處理和面對，心穎心情亦沒影響。（心穎會否再出歌？）我不知答案，亦不想代她回答，大家問心穎。」

黃嘉雯透露稍後和蘇民峰拍《開壇2》，她坦言跟師父學風水後，有幫自己家宅睇風水，放植物吸財，但沒擺桃花陣，她表示工作行先，拍拖隨緣；Yumi對感情事亦隨緣，表示目前以學業和工作為重，在學校專心讀書，且經常與朋友一起，沒留意可有追求者。

（即時娛樂）