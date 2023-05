next

創作女歌手謝曉盈(Kiri T)曾為何韻詩﹑謝安琪﹑許廷鏗和衛蘭等作曲,而她本人今年派台歌《歧義種子》在叱咤903專業推介上榜8星期,今天(27日)登上叱咤冠軍歌寶座,雖然Kiri T曾憑多首英文歌,榮登903豁達推介榜冠軍,但今次是她首支903專業推介冠軍歌,Kiri T在Ig限時動態留言:"Thank you for the love﹗"

(即時娛樂)