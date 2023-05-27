阿Mo尿道感染曾發高燒 Mo爸稱醫生朝除掉尿袋方向入手 (21:42)

舞蹈員李啟言（阿Mo）去年在男團MIRROR演唱會墜屏意外中受重傷，事故至今近10個月，Mo父李盛林牧師每周發代禱信，交代兒子最新情况。今晚（27日）Mo父在代禱信中表示，阿Mo過去幾天因感染而發高燒：「當時還未能確定是甚麼，但憑著教授豐富的經驗和診斷，很快便知道是尿道感染，感謝上帝，立刻處理到位。」

Mo父又表示醫生教授們正朝著除去尿袋的方向入手，初步再測試膀胱的肌肉，雖然經過差不多10個月習慣使用尿袋的情況下，膀胱的肌肉仍是有反應：「醫生目標是能夠幫助他的膀胱肌肉控制，以至容量可以回到正常的大小，便可以除掉尿袋。請為阿Mo這方面的肌肉控制適應，求神幫助他的機能反應禱告。」

另外，Mo爸表示兒子需要每天早上7時起牀拉筋，隨後護理與護士一起處理個人衛生、還要清潔，最後吃早餐，完了已是10時多；隨即開始不同治療到黃昏差不多6時才完結一整天的工夫（當然下午1時會有午飯和休息）。

Mo爸寫道：「未能及時幫阿Mo解決需要，而弄至極度敏感的神經部位不舒服：如正確餵飯方法；移動身軀的位置；衣服鬆緊的拉扯；頭部和面部的搔癢；調較輪椅頭墊、手墊、腳踏位置等，微少移位的不正確都會使他感到不舒服...

要照顧一位頭腦清醒，但不能四肢活動的人，真的需要時間的磨合。在言語溝通上的理解（聽多一個或少一個字都會誤會），真的需要時間的磨合與溝通的理解。充當臨時照顧同時還有其他責任，更是求神加力，給與寧靜的心境，以至可以有質素的睡眠休息應付。」

（即時娛樂）