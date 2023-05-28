馬米高以前空少角度分析歧視風波 乘客想飲雪碧變Spit (01:07)

肥媽（Maria Cordero）早前在抖音評論國泰空姐涉歧視風波，鬧爆無品支持即炒魷魚，獲不少內地網民讚好。馬米高（Michael）加入娛樂圈前也曾做空中服務員，他拍片評論事件，表明並非「某人」在落井下石、挑動仇恨，只是覺得事件繼續發酵，甚至以講英語是否高級些作話題，他就以前空中服務員的角度，跟大家講解事件並分享他的經驗。馬米高先表明立場，涉事的空姐「唔啱」，無論任何原因不能因別人英文不好而取笑對方，但不認同坊間批評空中服務員是扮高級。

馬米高稱航空工作的同事有不同國籍故英語是共通語言。他亦播出事件中投訴歧視者的錄音，指聽到其中一名空姐的口音，似是東南亞人，因為是非中文語言使用者，故可能猜不到客人的要求。他過往工作經歷曾有客人向他要求「Tower」但其實要「Towel」，也跟他說要喝「Spit」，其實要飲雪碧（Sprite）。他稱空中服務員不會知道客人的母語，若對住內地客人講廣東話會被誤會歧視，或調轉對香港客人講普通也可能招惹歧視的投訴。

他自爆曾被泰國客人投訴歧視，原因是他派給對方的毛氈沒有膠袋包住，但有些乘客的毛氈有包膠袋。馬米高稱當時他手上拿著多條有膠袋與冇膠袋的毛氈，只是隨手派給客人，沒想過會惹歧視投訴，要道歉兼寫報告。他當年接待內地客人也有心得，就是你對人好，講道理，對方也以禮回報，給他工作上方便。他今次拍這短片，不想有人因事件對仇視空中服務員，希望大家去旅行也是懷著開心的心情，而不是遇到所有難題時會覺得全部跟歧視有關。

（即時娛樂）