役所廣司康城影展稱帝 史上第3名女導演奪金棕櫚大獎 (11:51)

第76屆康城影展香港時間今日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，法國女導演Justine Triet憑《Anatomy of a Fall》奪得金棕櫚大獎，成為繼《鋼琴戰曲》珍甘比恩（Jane Campion）及《變鈦》茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）後，第3名獲此殊榮的女導演；Justine致辭時不忘批評法國當局鎮壓反對退休改革的示威。《Anatomy of a Fall》講述女子被質疑謀殺丈夫，失明兒子成為唯一目擊證人，面對道德的兩難。

《失樂園》日本男星役所廣司憑德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）執導的《Perfect Days》，首度在康城稱帝，片中他飾演廁所清潔工，平時喜歡閱讀及拍照，亦是繼《誰知赤子心》柳樂優彌後，另一贏得康城影展最佳男主角的日本男星。《誰》片導演是枝裕和執導新片《怪物》，繼捧走同志金棕櫚獎後，該片編劇坂元裕二亦贏得最佳劇本獎。影后由土耳其女星Merve Dizdar憑《About Dry Grasses》奪得。《三輪車夫》法籍越南裔導演陳英雄以《The -au-Feu》獲頒最佳導演。今年唯一入圍的華語及紀錄片《青春》，由內地導演王兵執導，結果鎩羽而回。

（即時娛樂）