譚詠麟重提細細聲演唱會風波 難忘日日遭300中外傳媒追訪 (14:28)

馬時亨主持的《馬時亨 香港情》昨晚（27日）播出第6集，嘉賓譚詠麟（阿倫，校長）在節目中勸勉後輩「千祈唔好怕蝕底，能夠喺台亮一亮相都係好」，引發客席主持區瑞強爆料，指當年紅透半邊天的阿倫連晨早節目《香港早晨》也不放過。區瑞強說︰「之前許冠傑係好難訪問到，佢直頭唔上電視，但校長啱啱調轉，咩節目都去，下午茶又去，最離譜係《香港早晨》！」阿倫笑道︰「好記得要朝早4點幾入去化妝準備。只要亮相節目可以幫到幕後人員，我都樂意抽空配合。」區瑞強大讚︰「所謂形象唔係報紙講點點點就係，係要哋親身經歷過先會覺得『你真係ok喎』。」

阿倫憶述當年與張國榮（Leslie）出席「東京音樂節」時因撞衫引發笑話，他情急智生「爆肚」化解危機。阿倫說︰「我哋一到埗就出席一個記招，我同Leslie一出𨋢，發現我哋粉紅色外套一模一樣，衫褲又同一Set顏色。我哋自己係咁喺度笑，但當時有記者，我即刻攬住Leslie話『We are Hong Kong team』﹗」

阿倫又在節目中談及1994年在香港大球場舉行的「細細聲演唱會」風波，他說︰「之前有啲外國歌手嚟演出已經引發好多投訴，所以我場演唱會係備受矚目，臨演出前嗰個禮拜不斷有消息話『唔畀唱、唔畀開』。嗰時我每日出街，都面對超過300個中外記者，係國際新聞嚟。為咗解決噪音問題，當年專誠添置咗價值近2000萬嘅器材，但現場好多樂迷大部分時間基本上聽唔到任何音樂，非常歉意。嗰3晚坐滿觀眾，佢哋完全冇投訴，仲要自得其樂咁喺度買嘢食、買嘢飲，我真係好感動。」

（即時娛樂）