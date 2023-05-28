周國賢麥浚龍7‧8合作開騷 Solo歌單保密互不知情 (16:12)

麥浚龍（Juno）、周國賢（Endy）將於7月8日假亞洲國際博覽館合作舉行《852FES Awaken Music Endy Chow ‧ Juno Mak》。兩人早在2008年已成為好友，Endy說︰「我哋喺2008年因為一齊拍旅遊節目《日本東北咁過祭》而熟咗，有好多好無聊嘅話題。麥先生本身好認真，但唔知點解撞落我度就好無聊，大家有一個好神奇嘅化學作用喺度。」Juno回憶道：「身處外地一段長時間，變咗好容易培養一份感情。我哋做完旅遊節目先正式第一次音樂上合作，做咗《從此世界多了一分鐘》。」

2015年，Endy開騷時邀請Juno做嘉賓。兩人今次再同台，原來是Endy發起。他說︰「一直好想同Juno合作，但好似時機未到。今次有呢個演唱會發生，同製作團隊開會時不約而同有個共識，想嘗試搵Juno參與，結果真係好似上天安排，令我哋終於可以喺同一個台上面演出，我好期待。」Juno表示︰「之前做嘉賓，喺台上合作嘅時間唔係好長。今次Endy邀請我時，一來因為友誼，二來又剛做完另一個騷，音樂風格上有新體會，係天時地利，佢一打畀我已經好有畫面。」

兩人今次合作計劃帶給樂迷新驚喜，他們會在Solo部分與各自的樂隊演繹作品，且在騷前不會知道對方的歌單內容。據知，Juno將揀選從未公開獻唱過的歌曲。他描述了他腦內的畫面︰「應該要有兩隊唔同嘅樂隊，甚至要有兩邊唔同嘅台，喺當中搵磨合點。」Endy認同兩隊樂隊的構思︰「如果一隊樂隊玩晒，各自唱一首，又互相唱吓大家嘅歌係意料中事。我哋好想有對壘嘅感覺，同時亦表現出一種惺惺相惜嘅音樂交流。」

（即時娛樂）