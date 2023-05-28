參賽者等通宵影響水準 《造星V》賽制遭詬病 伍詠薇︰無嘢100%公平 (17:20)

ViuTV《全民造星V》已播出10集，明天（29日）進行第3周，首輪爭入60強賽事仍未結束，截至日前（26日）第10集已有29人成功晉級，尚餘31個席位。第10集出場的7位參賽者無人晉級，其中3人更被淘汰，包括由下午3時等到翌日凌晨5時才出場，以致大失水準的賽前熱門Owen Wong。有網民質疑賽制欠公平，參賽者等通宵影響演出狀態、評判亦因入圍席位遞減而變得手緊。評判之一的伍詠薇（伍姑娘）接受《明報》訪問時，強調賽制由ViuTV決定，她與另外兩位評判陳詠燊及Edward Chan已盡力公正處理。

伍姑娘說︰「節目錄影了30小時，我們很認真地看參賽者演出、給評語，其實也很辛苦。我們的評語不刻薄，很惜他們。有別於其他綜藝，這是《全民造星》，選一個人出來，不要害他，真係唔得就不要給他假希望。有些參賽者在得與唔得之間，我們將他放入復活區，由兩組導師挑選。」

談到Owen等足17個鐘才出場，結果表演時嚴重失準被淘汰，伍姑娘坦言︰「很難喎！如果人人都說疲累，那最後出場表演的參賽者，又該如何處理？ViuTV抽籤決定出場次序，可能有人會覺得有些參賽者等天光才能演出，很累、很可憐，但其實第一個出場的也會很驚，最後出場的就慘。無嘢可以100%公平，遊戲規則就是有先後次序，評判盡能力公正處理，已經做得很漂亮。賽制是否公平，這是ViuTV所定的。有些參賽者看似戇居居，其實很有才華，我會給予機會；有些的表現看似兒戲，我就不能接受。比賽就是只有一次機會，我做評判，很清醒的。我今次不是玩，要為演藝圈找生力軍，在不失我風格當中，以認真態度處理。」

首輪賽事是在今年1月中拍攝，伍姑娘已對參賽者印象模糊，看節目時才拾回記憶。她說︰「有些參賽者很厲害，馬來西亞的過江龍很犀利。香港的參賽者是不容有失，我有暗暗為他們打氣，相信最後的勝出者會是付出了最大努力。誰最勤力、誰有運氣，時來運到臨場表現最好，這是天時地利人和。我希望有更多生力軍出現，令娛樂圈百花齊放，我當日是帶住這份心意擔任評判。」

（即時娛樂）