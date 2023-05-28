楊千嬅廣州開騷公開多謝老公兒子 自爆個唱前夕扭傷手 (19:48)

楊千嬅時隔4年重啟世界巡迴演唱會，昨晚在廣州舉行首場全新製作的《MY TREE OF LIVE》，除了場內的2萬多名觀眾，場外也有人數相若的粉絲聽免費騷。千嬅唱出多首經典歌曲，並對觀眾說︰「4年前，這個舞台是我的夢想出發點，4年後的今天，有緣跟大家再慶祝。我相信過去4年，每個人都有各自的旅程，有屬於自己的故事，今晚我誠意邀請大家用心去欣賞這個演唱會，用心去感受這個舞台。」

現場歌迷大聲歡呼，千嬅開心表示︰「很久沒聽過這些叫聲﹗你叫得那麼淒厲，好似我欠了你4年錢。 不過，我很喜歡這些聲音。這個舞台感覺很魔幻，我以為會有很多說話要講，或者一開場就哭。大家也擔心我哭崩舞台，但我忍住，因為我要很珍惜唱每首歌的時間。」不過，她與觀眾大合唱時仍眼泛淚光。

現場有歌迷拉起橫額，千嬅看見後笑言︰「什麼『羊陪住你』呀？現在見到『羊』（陽）字都驚﹗作為楊姓女明星，很驚呀﹗」她透露這次到廣州開騷，獲70位香港來的親友捧場。千嬅續說︰「兒子不准我提起他，但我要多謝他。很少母親會多謝兒子，但我要感謝他給了我很大生活動力。」除了兒子，她又多謝丈夫丁子高︰「最重要多謝出品人丁子高先生，他對唱歌的熱愛、熱誠一定不比我少。他很支持我的演出，多謝。」

千嬅自爆曾感染過新冠病毒，康復後記憶力變差。提到開場時從20幾尺高的位置出場，她說︰「山頂的朋友，你好嗎﹗今天應該看到我吧﹗我克服畏高，就是希望所有山頂的朋友也見到我。我最初真的很害怕。」千嬅透露綵排時不小心扭傷手，手指公不能屈曲，幸好搽了工作人員介紹的藥膏後已康復了不少，拿咪一整晚也沒問題。

（即時娛樂）