楊茜堯發火惹婚變謠傳 羅子溢︰入我數都正常 (20:07)

無綫總經理曾志偉，今日率領陳展鵬、羅子溢、蔡思貝、朱晨麗、陳自瑤及張寶兒等20多位藝人，出席內地名酒品牌上市發布會。

楊茜堯日前在社交網上發火留言，引來與丈夫羅子溢婚變傳聞。羅子溢指太太已回應︰「只是她與朋友之間的誤會。太太的事即是我的事，入我數也是正常，不入我數反而驚。太太現時心情ok，一家人日前還去了主題公園玩得很開心。（事件無辜殃及你，太太有否說什麼？）她之後才知那麼大件事，有說不好意思，我說沒問題。其實沒什麼，如果真的很認真，就不會只是這些小女孩圖案啦。」羅子溢透露楊茜堯正在洽拍新劇，他被追問是否TVB劇時說︰「未知，下年應該有機會。」

蔡思貝剛從溫哥華回港，她說近兩星期內先後飛英國拍攝旅遊節目及到加拿大登台，過得很充實和開心，稍後應該還有出埠工作的機會。談到她在曼徹斯特獲猛男餵食，蔡思貝說該餐廳出名之處就是侍應會不斷向不同的人餵食，連同行男同事都有份。問到英國之旅可有艷遇，她說︰「沒有呀，有的話我還在這裏？去做幸福少奶奶啦！」她想再去英國拍旅遊節目，如有節目拍檔可幫輕很多。蔡思貝說︰「旅遊的最佳拍檔我暫時只試過余德丞，但他現在unavailable了。」蔡思貝透露何廣沛和孔德賢也羨慕她有機會在英國看足球賽事︰「我在球場睇波時有一刻眼濕濕，因為將照片上載到家庭群組後，才知這是爸爸的夢想。當時有點心噏，連爸爸有一個那麼小的夢想都不知。我現在才知他是曼聯球迷，希望下次有機會親身帶他去英國睇波。」

張寶兒性感現身，她笑言趁夏天嘗試不同打扮，丈夫袁偉豪看過也沒問題。袁偉豪早前在家中拍片令豪宅環境曝光，張寶兒稱不介意，她說︰「超巨型婚照是因為婚禮後不知擺哪裏好，於是放在家，覺得幾適合便沒有攞走。」

（即時娛樂）