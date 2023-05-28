WayV見面會派心唱《囍帖街》冧粉絲 錢錕望腳傷盡快康復跳舞 (21:38)

人氣男團WayV（威神V ）昨日於九展Star Hall舉行巡迴粉絲見面會香港站，5子包括錢錕、Ten李永欽、肖俊、Hendery黃冠亨及劉揚揚，跟逾3000名粉絲見面。他們逐一以廣東話向香港粉絲打招呼，腳傷的錢錕在台上說：「我會盡快康復，跳舞給大家看，大家不用擔心。」遊戲環節名為「take my heart」，5子分別向台上台下多個鏡頭擺出令粉絲尖叫甫士，最後讓粉絲以歡呼聲浪作為評分，5子的迷人甫士令粉絲熱烈尖叫，大嗌「好靚仔」。

一輪勁歌熱舞，他們更演繹廣東歌，唱謝安琪的《囍帖街》冧粉絲，活動上又戴可愛動物頭箍跳舞。其中一個環節，肖俊及Hendery以廣東話對談，肖俊指Hendery很喜歡在車程中唱廣東K歌，二人即席獻唱幾句，包括陳柏宇《你瞞我瞞》、李克勤《紅日》、鄭中基《無賴》等。節目期間穿着西裝的Hendery指：「香港天氣很熱。」台下的粉絲隨即高呼：「脫掉、脫掉！」其他成員又圍着Hendery解開其衫的鈕扣，讓現場氣氛再次提升。

活動尾聲，5子向粉絲分享心底話，肖俊以廣東話說：「今次家人都有來支持，會多啲嚟同大家見面。」Hendery亦用廣東話說：「感覺特別親切，希望有更多機會見面，我哋好快會準備其他嘢，大家要多啲期待。」錢錕說：「大家別擔心我的腳，已經好很多了，我們第一次來香港做粉絲見面會，希望在更大的舞台見面，希望哪一天快點到來。」Ten說：「一直很喜歡香港，想來香港旅行，香港很漂亮，香港的妹子更漂亮。」揚揚說：「謝謝大家等了這麼久，希望今天有少少回報給大家。」

WayV自本年2月開始進行世界各地巡迴演出，先後在首爾、馬尼拉、曼谷、日本、雅加達演出，今站來到香港，隨後到新加坡、巴黎及倫敦演出。

（即時娛樂）