澳洲潮什麼｜挑戰14000呎高空Sky Dive 梁芷珮自責未有做好「表情管理」 (22:45)

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持《潮什麼》系列，新一輯6集《澳洲潮什麼》明天（29日）起逢周一至周三晚10點半無綫翡翠台播出。首次踏足西北澳的Christy，首集炮製內容及行程相當豐富，第一大亮點是近距離親親有「全世界最開心動物」美譽的Quokka（短尾矮袋鼠），第二大亮點是Christy會挑戰14000呎高空、獻出處女Sky Dive，過程緊張刺激、期間俯覽的景色更是怡人。Christy還會帶大家體驗價錢超值、包食包玩的「出海套餐」，只需HK$1,500，便可有齊游水、浮潛、出海及超新鮮海鮮盛宴四大體驗。

玩Sky Dive時，Christy正式試跳前坦言：「驚到連自己個名都唔記得。」不過她為體驗長達一分鐘的「高空自由時間」，她一來便挑戰二級難度的14000呎高空跳；其間她目睹同行兩名「隊友」於一級難度的10000呎高空起跳時，一度嚇得瘋狂大叫「變態」，但當正式起跳後，Christy成功克服心理障礙，並放眼享受眼下漂亮景色。Christy事後笑言在半空欣賞美景期間一度感動落淚，並自責未有做好「表情管理」：「因為以時速200公里降落真係好刺激，我哋飛足5分鐘。開降傘時離心力最犀利，我喺半空忍唔住滴咗兩滴眼淚，因為個景實在太靚。」

為親親Quokka影靚相，Christy施展渾身解數，不但無視Quokka「便便」、更多番「瞓身」試圖吸引Quokka注意，自拍大豐收。另外Christy在節目中還分享親親Quokka兩大禁忌。

（即時娛樂）