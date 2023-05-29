隱門｜吳岱融繼「鷲哥」後又一力作 演葉嘯天勁辛苦兼壓力大 (14:25)

由陳展鵬（煎Pan）、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等合演的《隱門》，今晚（29日）8點半翡翠台播映。

《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融Hugo飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。劇集開播前，除3位主角煎Pan、Mandy及靚湯，宣傳核心還圍繞大狠角葉嘯天。繼《巨輪II》及《黄金有罪》，Hugo和監製王心慰（Amy姐）今次是第3度合作。

談到之前二人攜手炮製的「鷲哥」，憑「賤得嚟有型」爆紅，角色金句更是傳誦至今，Amy姐笑言今次專誠為Hugo度身訂做葉嘯天一角，又大讚Hugo今次爆Seed程度，直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」

無綫官方發布一條以葉嘯天「狠樣」及「暴行」為主打的宣傳片，除可一睹吳岱融各款狠樣，還率先看葉嘯天虐待心月過程，包括箍頸、撼頭埋牆及連環掌摑等。其中一幕葉嘯天服刑期間，發狂咬甩囚犯耳仔一幕，據知更因尺度問題，出街前決定剪掉；雖然如此，Hugo目露凶光兼青筋盡露的表情，相當好戲。

Hugo受訪時坦言，今次演葉嘯天辛苦之餘亦大壓力：「成日要將個轉數Tune到好高，同埋真係打得比較多，所以有啲壓力，自己演繹呢個角色好多時係扯到行晒，好似睇咩都唔妥咁，係好玩嘅，但亦真係需要大量體力。」

Hugo又指葉嘯天與「鷲哥」大有不同：「高天鷲係有錢嘅惡人，葉嘯天係冇錢嘅惡人，因為冇錢佢發晒癲、不擇手段，仲要好喪。」Hugo透露最難忘場口是臨尾險遭煎Pan活埋，並透露拍攝時雖然辛苦，但當見到愛兒在現場為自己拍攝劇照時，頓時暖在心頭。

談到應付大量動作場面，Hugo笑言全靠平時有練體能：「我一路以嚟有踢波同Keep住1小時慢跑，仲會拉筋，拍嘢時又會做多啲按摩咁，同埋Amy姐好體恤，搵咗個60幾歲嘅替身畀我，等我有機會抖下。」

（即時娛樂）