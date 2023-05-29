黃紫恩憶暈眩前已有預警 手術後冇大礙 唔擔心毀容 (14:51)

現年27的黃紫恩（Jojo）參加 《#後生仔傾吓偈》入行，之後在《冇人性教育》憑大膽言論及美好身段獲得網民關注，最近還獲方紹聰邀請加入一齊主持《野外步出3玩野加大馬》。不過Jojo日前發生意外，在街上暈倒，由於面部90度撼落石屎地面，以致眉骨、左邊鼻樑以及下巴受傷流血，當中最傷是眉骨。

Jojo受傷後被救護車送往醫院，更被歸類為「緊急病人」，隨後在朋友安排後轉到私家醫院，進行手術修復面容，傷口開水喉式滲血7個半小時。Jojo接受《明報》訪問時表示，大前日（27日）已出院，現於家中休息。

Jojo回想事發當日應該是因平時飲食和作息不好，血液一下子上不到頭以致暈倒，又指暈之前其實已有預警，有3、4秒眼前的東西很矇，但當刻覺得無端端坐在地上，會很面懵，被其他人當作傻仔，所以死頂，豈料下一秒已撞落地面，若再有下一次，一定不會再顧面子，不會再理其他人的目光，身體健康最緊要。

問到現時傷勢，Jojo指眉頭傷處縫了很多針，醫生縫得很仔細，縫到她都不識數，不過現時已沒有大礙，等待傷口康復，很快就可以開工。問她可擔心毀容？她說：「不擔心，整形醫生好firm叫我不用擔心，一星期後回去覆診和拆線，我信他的實力。」

相關新聞：黃紫恩街頭暈倒面撞石屎地傷勢嚴重 急搵整形醫生幫手

（即時娛樂）