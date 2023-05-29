鄭國江作品展尾場座無虛席 胡楓驚喜現身撐場 (15:14)

原定舉行3場的「鄭國江《50+2周年詞名一生》演唱會2023」，昨晚（28日）加開第4場尾場。此場表演嘉賓陣容包括陳潔靈、林志美、曾路得、區瑞強，李龍基、葉振棠、李紫昕；現年91歲的胡楓亦親身撐場支持演唱會。

嘉賓陳潔靈一連兩晚擔任表演嘉賓，為觀眾們獻唱《無言地等》、《誰令我心痴》、《只怕不再遇上》等，亦與觀眾們大合唱徐小鳳的《隨想曲》，向鄭國江致以祟高敬意；同樣連續兩晚擔任嘉賓的林志美，唱出充滿香港人美好回憶的歌曲，包括《偶遇》又與觀眾們大合唱《你的眼神》。

曾於第一場擔任嘉賓的李龍基及葉振棠，亦分別唱數首鄭國江的經典作品，李龍基唱出《男子漢》、《得失一樂也》及《人生曲》；葉振棠則獻唱經典電視劇主題曲《戲班小子》及由周啟生原唱的《人生曲》。

曾於第二場現身的曾路得亦再次於尾場獻唱，帶來了三首香港的集體回憶，分別是《那一天》、《風裡的繽紛》，更與全場觀眾大合唱《願》。而是次演唱會四場均擔任嘉賓的區瑞強，繼續獻上多首鄭國江老師的經典作品。

區瑞強於演唱會尾聲邀請鄭國江老師上台，並代表4場所有表演嘉賓們，向他致送簽有一眾嘉賓簽名「詞名一生」的字畫。區瑞強與現場觀眾全場大合唱翁倩玉的《信》，及關正傑的《一點燭光》和《星》，以表達對他為香港詞壇耕耘超過半世紀的感激之情。

（即時娛樂）