農夫相隔13年再開大型演唱會 自爆主演電影不獲上映 (17:31)

《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》日前在廣州舉行，這是農夫出道以來，在內地舉行的最大型演出，也是他們時隔13年後，再一次舉行大型演唱會。當晚他們不僅為現場9000位觀眾，準備了全新的歌單和內容，另外還有超過30人舞蹈團強勢加盟，配上大熒幕視覺素材和精心設計過的歌詞展示，令演出變得豐富。

演出前半段由一段長達60分鐘Medley貫穿，農夫不僅把《把傷心留給自己》、《重新找到你》、《粒粒皆辛苦》等多首新舊作品重新編排，更配合Dancer在舞台上演充滿故事性劇場。

C君完成這部分演出後就表示：「頭先係60分鐘唱咗20首歌，唔係逐首逐首唱，係冇停過嘅串燒，絕對係粵語嘻哈史上，現場做過最長嘅串燒。」陸永更笑稱：「你哋知唔知Lam哥（林子祥）有首歌叫《十分十二吋》，我哋呢首歌可以叫作《六十分二十吋》，吋過佢好幾倍。」

後半段則是2人的Talk Show部分，2人自爆曾一起擔任過電影主角，拍了7天把戲分拍完後，老闆最終決定不上映，他們說：「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下故事結局，佢覺得應該係我哋兩個用盡九牛二虎之力，同最後嘅大反派：一位瘦弱嘅少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」

緊接他們又分享第2次擔任電影主角經歷，那一次他們拍到第2天，電影就因為主布景意外被燒了而終止拍攝，有工作人員因為沒有收到酬勞，與電影公司對簿公堂。雖然兩次都沒有真正做電影男主角，但他們還是在圈中認識很多很好前輩，更在台上分享與周星馳（星爺）工作以及與黃子華做朋友的經歷。

（即時娛樂）