有利的詐欺｜偕金東旭共助復仇 千玗嬉拒「詐騙」 累感情無疾而終 (19:21)

千玗嬉被爆是聚會上的「酒量最強者」，甚至從未喝醉和斷片。（大會提供）

正當金東旭領軍的Viu Original原創奇幻韓劇《偶然遇見的你》熱播時，他的另一話題新作接力上架！由千玗嬉和金東旭主演的韓劇《有利的詐欺》，講述兩個截然不同的人物相遇後，展開共助復仇的故事，劇集今晚（29日）首播，香港觀眾可在「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《有利的詐欺》講述無法感同身受的天才詐騙犯李露雲（千玗嬉飾），被誣衊弒親後，從此被冠上「精神病患」和「邪惡殺手」惡名；她在出獄後決定復仇，同時委託與自己性格相反、同情心氾濫的律師韓武英（金東旭飾）幫手，兩人極端性格並攜手對抗惡勢力，踏上漫長報仇之路。

《有利的詐欺》在「Studio Dragon第2屆電視劇劇本公開招募展」中奪得優秀賞，當時評審大讚：「性格極端的男女主角設定有趣，詼諧的展開也引人入勝。」

千玗嬉作客綜藝《我家的熊孩子》談到「李露雲」一角：「其實她的詐騙是為了向壞人報仇，所以也有『有益的詐騙』的意思。」為了宣傳新劇，她在節目談論私生活，不但被主持爆料是聚會上的「酒量最強者」，甚至從未喝醉和斷片！

當被問到在心儀對象面前會否喝醉時，她自爆因不擅「詐騙」而令戀情無疾而終：「剛上大學時有喜歡的前輩，那個前輩說想一起喝杯酒，我們從來沒有單獨見過面；當時喝了很長時間，但是沒有喝醉，我沒有裝醉，而是好好地聽他說話，最後那個前輩反而喝醉了，我還開朗地跟他道別。」

（即時娛樂）