姚子羚美麗背後有苦自己知 盼衝擊視后 否認升呢「曾女郎」 (21:55)

姚子羚承認身邊有追求者，但向來感情事都比較低調，總之遇到時就會遇到，所有事情整定，不會估計到。（陳釗攝）

姚子羚在《一舞傾城》飾演索爆警花，為查案混入夜總會做見習「媽媽生」，打得又睇得。（劇最/陳釗攝）

姚子羚近年角色不乏發揮機會，今次在劇集《一舞傾城》飾演索爆警花，為查案混入夜總會做見習「媽媽生」，打得又睇得。但相比拳腳功夫，子羚直言要展示性感更大難度，除了要做出風情萬種的樣子，還要應付劇中低胸貼身裙，心口被膠紙黐到現「紅V」，美麗背後有苦自己知。

繼《同盟》和《鐵拳英雄》後再做打女，子羚笑言不知為何次次打戲都找上她，稍後另一套新劇《狀王之王》也有打戲。子羚表示拍打戲過程辛苦，但效果理想很有滿足感，她說：「我覺得這類型角色都幾適合和貼近我，因為比較男子氣慨，每次從不同武指身上都會有所得著。」

問到今年可有信心衝擊視后？子羚直言：「希望有機會，期待《狀王之王》可今年播出，自己都幾喜歡這兩套劇集。」笑指她已是總經理曾志偉愛將，子羚重申碰巧而已，之前去新加坡頒獎禮和內地活動，都是公司安排，而且就只有這兩次，並非志偉欽點以及所指的「曾女郎」，她自己對此也「𢱑頭」。

而無綫近年力捧多位小花上位，問子羚可會覺得競爭大了？子羚認為大家範疇不同，每一個時期都會有不同的人湧現，公司培育新人也是正常，她也經歷過做新人，這是必經階段，她亦沒有想過是否感到威脅。

談到現時感情狀况？子羚承認身邊有追求者，但向來感情事都比較低調，總之遇到時就會遇到，所有事情整定，不會估計到。子羚也認同女仔是需要愛情滋潤，但現時照顧愛犬已忙到癲，故沒有特別去想。

（即時娛樂）