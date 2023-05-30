藍奕邦新歌贈移居港人 MV玩盡經典造型：娘到盡頭就是潮 (12:55)

藍奕邦與好友鄧小巧完成音樂會《We Are Home》後，決定放假回氣，其間他到英國及台灣探訪近年移居當地的朋友，新歌《情定唐人街》正正由此而來。藍奕邦憶述年初在倫敦唐人街，看到滿街紅燈籠：「《情定唐人街》嘅Verse又喺我個腦入面跳出嚟，其實呢個Melody幾年前己經縈繞喺我腦入面，因為太小調都冇諗過要做或者畀人，直到嗰日喺唐人街，我問自己，真係要出隻咁『娘』嘅歌？」

「小調」、「唐人街」、「移民」3個關鍵詞語，突然在藍奕邦腦海串連起來：「我諗返起30幾年前嘅移民生活，你會發現好多人移咗民之後，對香港嘅印象就停頓喺佢哋走嗰刻，同唐人街咁多年都係嗰種情懷好似。大家好拼命用好有限嘅資源，拼湊好東方色彩感覺嘅嘢，不過又點睇都覺得流流地咁。雖然係咁，但都係想為自己建立個安全區，唔使理外面係點，安心匿喺自己嘅世界，安安樂樂咁過日子。」

這次他的英國和台灣之旅，與移民不久的朋友重聚，藍奕邦見各人的生活亦算安定下來：「見佢哋幾好個心都安樂啲，不過都有一種，佢哋仍然停留喺走嗰刻嘅香港嘅感覺，係有少少脫節同跟唔切，但係佢哋又Perfectly fine嘅，係一種舒泰。」藍奕邦想為移居外地的香港人寫首輕鬆、開心的歌作為祝福。

《情定唐人街》是小調曲式，對於小時候經常聽鄧麗君的藍奕邦，要寫小調完全無難度，他笑言自己有寶島流行曲情意結：「首歌係去台灣嗰陣寫好，喺台北成個氛圍都好啱，所以好快就完成。」

新歌講述與愛人不問世事雙宿雙棲的美事，由林夕填寫，首段歌詞提道：「紅袖添香要安靜繁榮 遊蕩一街已驚擾全城 能讓我們長留在這家園 要牽手報讀家政」有點甜蜜、有點古典、有點怪誕亦有點優雅的筆觸，正是藍奕邦要呈現的輕鬆玩味：「因為嚟緊我會再出一首林夕幫我填嘅歌《命》，嗰首係《生》嘅姊妹作，所以我又再邀請佢幫我填埋呢首《情定唐人街》。當時我淨係畀一個諗法佢，就係認真做傻更更嘅事，佢真係完全明我想表達咩。」

日前藍奕邦為新歌拍MV，穿上綠色西裝加闊腳喇叭褲的他，遊走於「師奶」造型的舞者當中，錄影帶、大牛龜電視、膠圍裙、豹紋衫、碎花衫褲，重現7、80年代的「娘味」。

為徹頭徹尾的寶島風，平日罕有跳舞的藍奕邦更首次為MV排舞：「今次係我第一次拍MV要排舞，上次做騷同排舞師Valerie Lui合作得好愉快，所以又再邀請佢。我呢次要飾演好似劉文正、費翔嗰種7、80年代嘅台灣歌星，好有自信又風度翩翩嘅氣質，所以特登叫Valerie要教我『跳老舞』，keep住嗰種『最娘』嘅舞步，佢都即刻明要點做，大家一路排一路笑，我哋玩得好開心。」

除了「娘味」甚濃，婚姻關係亦是《情定唐人街》的重點，因此藍奕邦特意製作巨型紅色雙喜紙飾：「我要攞住張摺櫈『車』埋個囍字度，好有舊式江湖片嗰種感覺。結婚對於我嚟講，就係咁樣嘅一回事，有啲人嘅婚姻睇落好華麗、好無堅不催，但係真係要面對衝擊嘅時候，有幾多伴侶可以抵得住？套用返移民嘅心情，其實想喺另一個地方，安穩建立自己嘅安全區，唔使理出面個世界同時間流逝，無論經歷幾多風雨，我淨係想同愛嘅人一齊簡簡單單生活，咁樣係一種福氣，我覺得呢個係每個人嘅選擇，希望呢首歌可以畀佢哋一啲歡樂、一份祝福。」

除了新歌面世，趁世界各地已經完全通關，藍奕邦正計劃衝出香港，到不同地方舉行巡迴演唱會：「去邊就畀我賣關子先，講番呢首《情定唐人街》其實都係為咗Tour而準備，希望到時可以喺唔同地方，同大家一齊唱，一齊進入藍奕邦嘅安全區，開心、輕鬆享受一晚音樂，袋住呢份力量，喺世界各地好好生活。」

新歌明天（31日）於各大串流平台上架，MV將於明晚8時於藍奕邦YouTube Channel發布。

（即時娛樂）