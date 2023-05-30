不可能任務｜賴慰玲嗌劈炮 曾志偉拆解任務背後真正原因 (13:04)

無綫綜藝節目《不可能任務》系列，第二季首個任務「電視幕後製作挑戰」，將於周日（6月4日）晚上10點翡翠台播出最後一集。

監製黎諾懿、「導演」賴慰玲（Winki）、「資料撰稿」戴祖儀（Joey）、李芷晴、梁超怡，及「助理編導（PA）」關楓馨（Fabi）、程浩駿、周百恩轉入直路，正式踏入首個擔任幕後的大型慈善騷直播當日。

踏入直播日前夕，眾人幕後經驗不足，依然亂作一團，突發事故一單接一單！首先黎諾懿開騷前，忽然加插表演，令原本幾經辛苦度好內容的Winki計劃大亂，忍不住爆了一句：「可唔可以辭職㗎？」Winki受訪時直認壓力極大：「你要不斷諗啲新嘢，個節目先唔會邁向死亡。」之後到綵排「迷你舞台劇」又狀况百出，更有演員臨時辭演，搞到做PA的Fabi頂硬上兼顧幕前。對於眾人表現，有份演出舞台劇的蔣家旻及袁偉豪事後雖然正評，但亦擔心謂：「佢哋年資尚淺，去到舞台上我哋做演員都好迷惘。」

正式直播當日，8人團隊緊張指數爆標，更要連環對付因經驗不足引發的種種問題，當中Fabi因為聽錯台詞險些搞亂舞台劇流程，負責Panel的程浩駿因錯漏百出，被鬧到面青等等。最後眾人順利完成挑戰，更獲得「幕後黑手」曾志偉嘉許，曾志偉大讚眾人表現，並親自拆解是項「不可能任務」背後真正原因：「演而優則導唔係淨係電影，電視都可以。」

（即時娛樂）