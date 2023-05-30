隱門｜吳岱融被封「TVB第一黐線佬」 拍槍戰戲發生罕見意外 (14:09)

Hugo身手敏捷極速彈開之餘，在未有cut機情況下，仍能神態自若開槍演戲，相當專業。（大會提供）

昨晚播出的30年前槍械劫案場口，除了帶出葉嘯天與心月的衝突，亦帶出葉嘯天及心月與另一主角子喬（陳展鵬飾）的千絲萬縷。（大會提供）

由陳展鵬、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融（Hugo）和盧苑茵等合演的無綫劇《隱門》，昨晚（29日）首播。

劇集甫開始，葉嘯天（吳岱融飾）即壞事做盡，面對親生女心月（黃智雯飾），葉嘯天亦數度下毒手，單是以暴力威迫女兒接賊贓，已喪盡天良。Hugo繼《巨輪II》鷲哥後再展奸角魅力，網民封吳岱融「TVB第一黐線佬」﹑「真係癲過鷲哥」。

為避開獸父，心月改姓埋名企圖開展新生活，卻因葉嘯天刑滿出獄人生再被擾亂，重遇但還未相認一刻，已遭葉嘯天強行搶車兼拖落車，整晚劇情關鍵則落在很快認出獸父的心月，能否成功避開葉嘯天追尋。

昨晚播出的30年前槍械劫案場口，除了帶出葉嘯天與心月的衝突，亦帶出葉嘯天及心月與另一主角子喬（陳展鵬飾）的千絲萬縷。相關場口發生罕見意外，拍攝翻車戲期間，由於Hugo與翻起車輛距離太近，只差不足一秒Hugo便有可能被飛起的車輛撞到。

根據劇組發放花絮片，面對突如其來意外，Hugo身手敏捷極速彈開之餘，在未有cut機情況下，仍能神態自若開槍演戲，相當專業，反而現場工作人員無不「觸目驚心」。Hugo事後受訪笑言當時「好驚」：「架車就喺眼前飛過係驚㗎，不過盡做啦。」Hugo又謂當時除了演戲，還有分神留意周遭環境：「我望實綁住車嗰條帶，一拉行我就走（開）。」

昨晚另一亮點是飾演心月童年的鍾嘉佑，面對葉嘯天連串「恐嚇」，鍾嘉佑即流眼淚，獲讚靚女兼演技不俗。翻查資料，鍾嘉佑曾拍攝《Hands Up》、為《Think Big天地》擔任小主持，拍劇經驗除了《隱門》，還有《廉政狙擊》及尚未播出的《奪命提示》。談到與嘉佑合作，Hugo大讚對方聰明：「佢好醒，導演同幕後亦同佢事前brief好晒，佢都了解到只係做緊戲，我哋鏡頭背後有講有笑。」

（即時娛樂）