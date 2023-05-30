Ben Sir七仙羽主持《東呃西騙》 林泳淘：節目只關於騙案 (19:26)

歐陽偉豪（Ben Sir）、七仙羽（七師傅）今天（30日）率領前《東張西望》主持林泳淘、林希靈、黃愷怡，出席HOY TV綜藝節目《東呃西騙》開鏡禮。Ben Sir表示今次與七師傅身兼主持和演員角色，講解及重演真實騙案過程，林泳淘笑言節目甫開拍已是騙案，在拍攝期間才知道改這個節目名。

節目名疑向《東張西望》節目抽水，不怕得罪無綫嗎？泳淘說：「《東張》有時事和娛樂內容，而這個節目則只是關於騙案。」Ben Sir亦幫手解圍：「有比較有傷害，沒比較就沒傷害，大台有大器度的，大家都講東西，『東西』這字眼好普遍。」

七師傅自言是修行人，無論做什麼、去那裏都聽指令，不會反抗，她笑說：「我可以搓圓撳扁，已達爐火純青境界，未埋位拍攝時，我不會跟Ben Sir傾談和對稿，只會誦經和食蕉補腦。」Ben Sir亦表示會以專業和馴服態度，配合團隊做好15集，林泳淘說：「Ben Sir和七師傅好正經演出，都好好笑，參與這個節目最難就是忍笑。」

早前有線新聞女主播在錄影廠跳開花舞而觸怒高層，而七師傅與Ben Sir在活動上拍照時，一起扮跳開花舞，問到是否不怕犯禁？七師傅驚訝地說：「我不知發生什麼事，剛才只是跳了半首。」

（即時娛樂）