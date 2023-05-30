《造星V》盼捧出教主或姜濤2.0 五朝元老幕後人助年輕人追夢 認同要改賽制 (19:45)

KK（左圖）認為下一輯應該一改賽制；CMgroovy認為每年有很多挑戰，幸有很多音樂人幫手。（劉永銳攝）

姜濤和Anson Lo現時爆紅，《造星V》3位幕後包括五朝元老的KK及CMgroovy和接手花姐監製職位的許敬麟，能否再創出神話呢？（資料圖片/劉永銳攝/Ig圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（30日）播映第12集，在過去11集，共有65位參賽者亮相，當中25人進入復活區﹑7人被直接淘汰，33人分別進入藍組或紅組。

過去4輯《全民造星》，成功捧起MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、張天賦（MC）、陳毅燊（ANSONBEAN）、雲浩影（Cloud）等，幕後功臣除了黃慧君（花姐）及蕭寶年（寶姐）較為人熟悉外，編審謝家驥（KK）及音樂總監李澤民（CMgroovy），原來已是該節目的「五朝元老」，同樣功不可沒，今屆他們與監製許敬麟聯手，製作《全民造星V》，問到可有信心今輯能捧出第2個姜濤或盧瀚霆？他們說：「都是看民意。」

KK及CMgroovy已是《全民造星》五朝元老，KK坦言節目來到第5輯，難度是參賽者質素，他說：「最擔心是香港沒有很多『貨』，頭4輯參賽者已經接近400人，才衍生今輯到外地招募，導師方面反而不擔心，大部分在前幾輯做過評判。」

他指知道性格斯文的馮允謙心地好，才揀對方當導師，因上一輯曾當評判看得出似乎有心去教導他們，他說：「不一定要鬧，愛與關懷都是一種方法。」

KK曾於無綫擔任綜藝節目編審多年，他表示來到另一個電視台，能參與製作受歡迎節目，感到開心，他說：「叫做有些功德，每一年能讓年輕人追夢，當幫娛樂圈提供新血。」他謙稱不敢講《全民造星》很成功，其實有很多缺點，他說：「只可以講這個節目很接地氣，經常Foul錯人，就如第一輯Anson Lo（盧瀚霆），30強曾被foul，甚至製作組承認錯誤，成日要跪玻璃。」

CMgroovy認為每年有很多挑戰，幸有很多音樂人幫手，今輯最特別是有很多參賽者本身懂音樂，助音樂組工作比以往輕。對於由他與李拾壹作曲的節目主題曲《前傳》，足足用了5輯，他說：「其實用到第3輯時，我曾問過花姐要不要轉主題曲，她反問《香港小姐》會不會轉主題曲？不過每輯都會有新版本的，編曲人也不同，今輯就是日式熱血動漫感覺。」

由人山人海的監製，到擔任《全民造星》音樂總監，CMgroovy認為新世代歌手，比樂壇前輩有更多自己想法，風格上分野更突顯，他說：「其實沒有星味，點造也造不到，節目只是給他們有機會在更大舞台，讓觀眾見到。」

許敬麟雖然只加入ViuTV一年，接手音樂節目《Chill Club》監製，其實他已在無綫音樂節目《勁歌金曲》工作10年，以及擔任過《超級巨聲》導演，當時已和花姐合作過，對於接手花姐任《全民造星V》監製，他笑指在不知情下上了賊船，他說：「真實情况是我不知道花姐不做監製，有日公司說花姐好忙，叫我過去幫手，怎料上了賊船，花姐慢慢將所有事交給我，她今年角色是總顧問，我會問她很多意見，她還沒有離開這個節目，要我接任沒什麼極大壓力，她沒有直接特別要求我做什麼，反而完全沒框架叫我放手做，原本班底都在，我只是加了個人風格意見。」

有傳《造星V》因MIRROR去年演唱會意外影響一度叫停，他們均表示未擔心過，異口同聲笑道：「年年個個都說不想再做，太辛苦，今次都是看反應，未必有下一次。」他們稱只想節目不要做得太密，建議隔2年梅花間竹分別選男仔或女仔就剛剛好，亦能凝聚有潛質的年輕人，有足夠訓練和準備才參賽，不是抱著年年有便搏一搏參加的心態。

KK認為下一輯應該一改賽制，他說：「雖然都托賴觀眾仍然接受，但如果再開第6輯，可能會執一執，都擔心節目老化，套路好容易被估到。」節目成功令無綫也要轉陣製作同類型節目，打造亞洲男團，他們表示：「很高興能令個餅做大些，吸引多些人看電視，令電視圈活躍。」

（即時娛樂）