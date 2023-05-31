李駿傑8月開騷心情緊張 抱歉未能一早向粉絲公布消息 (14:34)

Jeremy說現在未敢答應會在8月的音樂會上騷肌，笑言大家可先看其臉上的蘋果肌。（陳釗攝）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今日出席運動服飾品牌活動，獲大批粉絲到場應援。Jeremy表示著衫講心情，疲倦時穿得很求其，心情好時就會配搭一下。他說︰「我算姿整，但不喜歡燙衫，因此常被造型師投訴。」談到8月的首次個人音樂會，Jeremy透露已準備得如火如荼︰「心情當然緊張，始終很少機會一個人去完成兩小時的演出，是個大挑戰。騷肌？現在未敢答應，騷住蘋果肌先。」

談到個唱消息公布前，歌迷發起「我要Jeremy Solo Concert」行動，隊友陳卓賢（Ian）亦公開為他爭取，Jeremy坦言驚喜︰「很多謝歌迷幫我應援，很Warm﹗這次音樂會其實一早已計劃好，我其實很心急想告訴大家，但當時仍未能公布。我忍了很久，所以對粉絲有點不好意思。」他透露新歌將於下月中推出，是一首慢歌，MV已拍好。Jeremy說︰「新歌風格會跟從前有點不同，但會保持個人特色。」至於有指他購入的居屋單位年尾收樓，Jeremy稱不清楚，要問家人才知道。

Jeremy透露MIRROR主演的電影《12怪盜》快煞科︰「我們很少機會一起工作，拍攝過程很開心，有很多笑料，最多笑料是Edan（呂爵安）和阿Jer（柳應廷）。日前有場戲未到阿Jer講對白，他突然講了，全場都呆了不知給什麼反應，很搞笑。我的角色雖有超級記憶能力，但有很多對白，有時會搞亂了而NG。」Edan日前在MIRO見面會上玩到失聲，Jeremy說︰「他仍有點沙聲，沙聲都阻不到他周圍跟人傾偈。」

（即時娛樂）