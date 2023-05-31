造星V｜韋羅莎心儀參賽者遭陳蕾搶走 當場傷心落淚 (16:26)

68號石仔雖然參賽背後有個感人故事，胞兄兩年前逝世令AK聽完也眼濕濕，但最後因表現未如理想被淘汰。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

71號C Plus是霹靂舞港隊成員，其所屬的B-boy目前積分在香港排名第1，他和隊友不斷參加比賽以爭取2024年巴黎奧運的入場劵。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星V》昨晚（30日）播出第12集，8位參賽者出場，當中包括馬來西亞藝人Nickkung、被MIRROR正副隊長稱讚為「天生表演者」的北美參賽者Chit。Nickkung早已在馬來西亞出道，除了是位歌手，也是位演員。他選唱歌曲《愛是懷疑》，獲3盞藍燈晉級。評判之一的陳詠燊力讚，指Nickkung的氣場和投入度極高，即使他走音也能入圍。Chit獲得MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及副隊長江𤒹生（AK）加持，分別指他是「天生歌手」及「天生表演者」，他憑歌曲《別問很可怕》獲3盞藍燈晉級。

71號C Plus是霹靂舞港隊成員，其所屬的B-boy目前積分在香港排名第1，他和隊友不斷參加比賽以爭取2024年巴黎奧運的入場劵。C Plus希望透過《造星》這個渠道推廣霹靂舞。C Plus表演他最拿手的跳舞，獲得2盞藍燈晉級。

47號David是導師韋羅莎的心頭好，她從David首次面試時已很喜歡他，揚言David是她的「Personal Favourite」，更在其個人資料上寫下「我的」。David自彈自唱Dear Jane的《銀河修理員》，獲得2盞藍燈晉級，成為兩組導師的爭奪對象。韋羅莎與馮允謙卻按燈不及陳健安、陳蕾快，David加入陳健安、陳蕾一組。「Personal Favourite」被搶走，韋羅莎傷心得當眾落淚，嚇壞陳健安及陳蕾。韋羅莎說︰「我很喜歡他，讓他繼續留下來，幫助他成長。他在你那組，你要幫他﹗我很喜歡他﹗」

（即時娛樂）