馬國明湯洛雯預演婚禮 獲贈龍鳳鈪 承認有生B計劃 (17:41)

一對準新人馬國明和湯洛雯（靚湯）宣布訂婚後，今天（31日）首次以未婚夫妻檔姿態，到尖沙嘴出席珠寶店開幕活動，靚湯身穿米白色低胸性感連身裙，馬明穿上米白色西裝，2人襯到絕，似是預演婚禮，馬明大讚靚湯好靚，還賣口乖說靚湯不化妝和睡覺都靚。

靚湯否認預演婚禮，指應大會要求穿淺色衣服，大會送上逾三両龍鳳鈪賀他們快結婚。靚湯表示心情有點緊張，因象徵他們是未婚夫妻身分，展開人生新一章。問到婚紗是否跟今天裙子一樣性感？她說：「他（馬明）話得就得。」

馬明表示結婚當天可以性感，平時就不需要，說：「著畀我睇就ok。」靚湯說：「之前給他看婚紗款式，可能是外國緍紗，他覺得太勁、太性感，還在選擇中，會尊重他意願，但正式的婚紗不會讓他看，待結婚當天給他驚喜，總之不會驚嚇。」

他們首次以未婚夫妻出席活動，酬勞方面，他們表示開心抵用價，希望陸續有來及有不同贊助。問他們是否想再置業作愛巢之用？馬明坦言想搬大一點，認為將來有小朋友，空間大一點較好。靚湯讚馬明有大志，但現在要先儲錢，他們承認有生小孩計劃，但靚湯表示婚後不會即刻生BB，先享受二人世界，馬明表示順其自然，看上天安排，自己沒壓力。

說到獲大會送贈龍鳳鈪，靚湯說：「仲早過我父母送，多謝大會這份額外禮物，該龍鳳鈪設計時尚、很可愛，上面有我喜歡的心心。」馬明見到很多新娘戴金豬牌很可愛，有意也送金豬牌給她，靚湯笑言：「豬旺他，我不需要獨角獸公仔了，不過有枚獨角獸鑽戒都好，你識做啦。」

（即時娛樂）