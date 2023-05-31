洪卓立劉沛蘅情侶檔吸金 預演擺酒頻放閃 Ken：大家飲多杯 (17:53)

發福不少的洪卓立，跟女友Hillary切蛋糕，2人似預演擺酒一樣，不時在活動上放閃。（鍾一虹攝）

劉沛蘅（Hillary）與男友洪卓立（Ken）今天（31日）首次以情侶檔工作，到旺角出席食肆宣傳活動，兩人打情罵俏，甜蜜得儼如預演婚禮。Hillary在男友面對小鳥依人，活動上翹實男友手臂、依偎在他的肩膊，更以暱稱「阿B」稱呼Ken，當他們分享感受時，更出現情深對望畫面。大會推出蛋糕為Hillary預祝32歲生日，當Hillary許願後，Ken扶住女友隻手切蛋糕，又搞笑說：「大家飲多杯喇！」引得全場起哄。

Hillary表示生日願望多接情侶檔工作，又對男友講：「希望身體健康。」Ken指自己之前大病過，現已無問題，最近正在增磅和做健身，所以變得肥肥白白，Hillary插嘴說：「他經常在家食好香的米線，本來我減肥中，都忍不住吃兩啖。」

Ken笑著回應：「她被我谷肥。」問女方有沒有許願今年嫁人？她稱沒有這個願望，因為跟Ken共識工作為先，Ken續說：「要多接工作，儲多些錢，為日後做準備，（這1、2年內結婚？）說不定，可能找多些優惠慳錢，可能會快一點，我是傳統的人，希望穩定建立好基礎。」Hillary大派定心丸：「放心，我很慳！」Ken笑指女友好易養，雖然尚未求婚，但覺得求婚是好重要的事。

Hillary認同求婚是不可缺少的人生環節，但不會刻意定立結婚時間表，無論他們結婚與否，已穩定地一起生活，就算拍拖很久沒有結婚，也不覺得浪費時間，因為大家都有付出和開心，Ken激讚女友：「體貼又明白事理，娶得過。」

談到情侶檔工作酬勞豐厚，是否全數歸女方？Ken稱有需要時也會資助女友，Hillary透露與男友財政獨立，但男友在生活上照顧周到，想飲想食，對方馬上送到，比起送貴重禮物更開心，笑說：「他好細心，嫁得過！」問Ken如何為女友慶祝生日，Hillary預告生日要開工，Ken直言要保持神秘，女友不在家正好有時間準備。

（即時娛樂）