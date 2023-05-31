Do姐讚旅遊節目拍檔 細貓乖仔暖男 Tyson Yoshi夠Sweet (18:17)

鄭裕玲（Do姐）早前孖後輩「細貓」應智越﹑洪嘉豪和Tyson Yoshi，分別去韓國﹑德國和奧地利拍攝旅遊節目。Do姐今天（31日）在商台節目《口水多過浪花》點評3位拍檔，她說：「佢哋3個對身材管理都好嚴格，細貓好乖嘅，佢早過晒我哋起身，然後去食早餐，食完做Gym跑步流一身汗，但佢只食雞胸肉，我發覺𠵱家好多歌壇男仔，以前都係好肥，佢係其中之一，佢失戀後學跳舞，要操弗，原來可以咁瘦，一路Keep住，去到邊都係食雞胸。」不過細貓亦有破例，他有帶Do姐去品嘗當地鰻魚：「我好多謝佢，暖男嚟嘅，細貓好乖。」

接着Do姐談及洪嘉豪：「洪嘉豪喺呢個行程最慘，搭車最長最耐，佢由香港出發去新加坡，新加坡去（德國）慕尼黑，以為到咗目的地，但唔係，即刻裝扮後又上車，搭咗2﹑3個鐘車去到個Town，住咗兩晚又出番嚟，出番嚟以為安樂啦，但日日都要過關...洪嘉豪本來話呢十日八日豁出去乜都食，但我懷疑佢仲瘦過我。不過咁長車程都好，同佢傾心事，講屋企講人生目標，但講到後來都冇得講，最陰功就係洪嘉豪，然後佢又趕返香港，豁唔豁出去都冇用，因為嗰程佢好辛苦。」

另外，Do姐直言起初也怕Tyson Yoshi，她笑說：「初頭我都好驚佢，粗眉大眼，隨時唔同你客氣，唱埋啲歌好激，但係佢好Sweet，佢喺泰國飛維也納，呢程佢就舒服嘅，一嚟到呢，佢就畀咗我喺泰國買嘅一大袋零食，但佢仲嚴格過細貓，佢嚟到要搵兩樣嘢：便利店及Gym，點解要搵便利店？因為要買雞胸。

佢係嚴格過細貓，一定唔食其他嘢，有時我哋拍攝會介紹餐廳，佢要計住卡路里，例如呢間餐廳佢食咗兩片薯片，佢就要做番幾多分鐘（Gym）嚟抵銷番啲卡路里，仲有佢帶咗個磅仔，佢少食多餐，每餐食170g雞胸，如果係180g，要剪咗啲雞胸，如果160g呢，要加番少少，總之去到170g。

佢唔飲酒﹑唔食煙，只係食雞胸，同埋飲水，佢帶好大支水，又環保，有時講嘢拍一拍佢，（身材）石頭咁呀，所以人哋係落咗工夫，一拍落去『損手』嘅，但佢好Sweet，我哋有傾心事，佢係溫暖男孩，有目標有自己理想，知自己做緊乜。」

（即時娛樂）