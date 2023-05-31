姜濤年初《叱咤》後曾要求入雪櫃︰5年嚟最Deep嘅時期 (18:37)

姜濤去年7月底因MIRROR紅館演唱會墜屏事故，與隊友停工2個多月，10月底復工，惟11月參加商台明星籃球賽時不慎弄傷腳，需做手術和休養，直至今年元旦重踏舞台出席《叱咤頒獎禮》時，因身形暴脹及跪地演出惹負評。他之後閉關兼絕迹社交網，直至4月初再次踏上舞台參與西九音樂節演出，一口氣跳唱6首歌曲，狀態大勇。姜濤今日現身商台《叱咤樂壇》宣傳新歌《DUMMY》，直言這首歌是用來自嘲年初時叱咤頒獎禮上的表現。他說︰「呢一首歌係『插班生』，我喺《叱咤》前已做起咗啲歌for今年，但嗰件事之後，我冇諗住再出歌。其實我諗住今年唔出歌，想畀自己安靜一年，但係聽到呢首歌嘅Demo時就有個新諗法，我都幾想笑自己，不如出一首咁樣嘅歌都幾得意。」

姜濤坦言當日在《叱咤頒獎禮》的表現，說對自己沒影響就假。他說︰「通常我一落台就會睇番自己嘅表現，嗰陣已覺得有啲唔對路，但冇諗過係海量式嘅報道，覺得係我呢5年嚟一個最Deep（沉）嘅時期。 （公司戰友對你想一年唔出歌有乜意見？）冇，我冇同大家講，因為我哋都相處咗好耐，兄弟同兄弟之間唔需要多講啲乜。大家見到我，都冇提呢件事。大家照樣好似平時咁，我都係扮冇事咁同人哋相處。好多謝MIRROR對我嗰種唔使出聲嘅關心﹗（管理層方面點樣？）全部冇Comment﹗我嘅性格係唔需要人哋同我去講啲乜嘢，通常我自己會提醒自己好多嘢。嗰幾個月，我有同公司講不如我停一陣先，我自己要求，不如你哋雪我呀，哈哈，因為我希望有一段時間思考番啲嘢。前嗰幾年，無論係MIRROR或者個人都衝得太快，太多嘢太快得到就好易迷失。」

談到4月初重踏舞台，姜濤回憶2、3月時收到經理人花姐（黃慧君）的訊息，說安排他4月參與西九音樂節演出，今年亦會有個人演唱會。姜濤回憶他當時正在山上跑步，收到訊息時有考慮過要不要拒絕，但很快已自覺不應逃避演出，因此決定將畢生所學在西九音樂節上表現出來。他說︰「我攞晒自己所有學識嘅嘢出嚟博一次，我唔想再逃避嗰件事。西九個騷，我第一首決定要表演嘅歌就係《鏡中鏡》，因為我唔想逃避呢一首歌。就算大家笑都好，呢首歌係我自己生出嚟嘅，我唔應該因為呢件事而丟低呢首歌。（好好做番呢首歌嘅表演，拎番自信心？）係﹗嗰個表演，我覺得係我人生中最重要嘅一次表演。我用行動去證明，將我想講嘅說話都喺表演入面邊講晒出嚟。」

姜濤透露他在個多月後才敢翻看他在《叱咤頒獎禮》的表演片段︰「真係唔夠膽睇﹗有一日，我扚起心肝開咗個電視，屋企個電視仲要好大，我喺最近嘅位置睇，一定要搞清楚發生乜嘢事先，唔可以去逃避呢一件事。我有本簿寫低每次表演嘅檢討，嗰時真係唔夠膽。我開電視睇，捱過咗嗰3分鐘。同大家一樣，我都好難捱，都真係好難捱﹗不過，我睇完覺得『ok，唔緊要』，同以前一樣發生咗啲乜嘢事就逐步去解決。（你喺本簿仔度記低啲乜嘢？ ）減肥先囉﹗我當然寫低咗自己乜嘢缺點，但要講會2、3點都講唔晒。」

他坦言曾問自己可後悔做了那次表演︰「我後期其實唔後悔。做歌手或者藝術呢個行業，每個藝術家、表演者都想表達自己嗰一刻嘅情緒，從而令觀眾得到共鳴。我嗰一刻係去想表達我受傷之前嘅憤怒、嗰種想證明嘅急切心態，所以唔後悔。嗰個就係真實嘅自己，但我用咗一種不成熟嘅、脫離咗表演本身嘅方式去做。」《叱咤頒獎禮》是姜濤腳傷停工後首次復出舞台，他表示醫生當時不准他做運動，惟他仍心急落街跑步。姜濤說︰「呢件事好白癡，所以效果都唔好。當日我走埋落台，都係想用近距離話畀大家知『我冇事嘅﹗我ok㗎』，因為其實都驚。」

姜濤表示當日其膝蓋手術本來預計只需1、2個小時，但最後要4個鐘才完成。他透露︰「冇諗過入面係咁嚴重。我韌帶受傷後已6年，照CT時，醫生以為只係有啲裂痕同碎骨，冇諗過入面其實係爛晒。佢同我講之後可能未必再跳到舞，唔樂觀，我聽完好驚，更想證明畀大家睇，我係ok嘅﹗（依家已完全康復？）ok啦，至少醫生話比預期中好，話我可能後生，復原得比較快。」

（即時娛樂）