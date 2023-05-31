關智斌收藏靚表 令身家翻倍：早知買夠20隻 (18:27)

一向對各樣投資都感興趣的關智斌（Kenny），繼「Chef Kenny」後，全新網上節目《斌菲特訓班》昨晚（30日）首播，Kenny表示節目名稱是向有「股神」之稱的巴菲特致敬，希望觀眾看過節目後，會邁向巴菲特的成功之路。

每集節目請來不同範疇專業人士分享收藏品，又會教授如何保值及增值、同時研究投資心得等，Kenny說：「呢個節目裏面將會教我點樣理財，希望可以經過呢個系列之後，我真係可以發達。」

節目頭炮介紹「男士恩物」手表，同時請來鐘表界KOL Ko Sir，節目中除了Ko Sir帶來不少珍藏外，Kenny亦帶來兩隻手表，不過他對於兩隻手表價值一竅不通，他說：「我真係唔識，因為好多表都唔係我買，係人哋送，自己冇特別去買表。」

經Ko Sir一輪解構分析後，Kenny開門見山說：「咁我呢隻𠵱家值幾多錢？」Ko Sir謂：「10零萬啦，如果你當初係6萬零元買嘅時候，你身家又漲咗一倍。」

Kenny立即心跳加速兼露出驚訝表情，隨後，他又介紹第一隻手表：「呢隻係我人生擁有嘅第一隻表，我自己買嘅，我出道冇耐，跟住想買嘢獎勵自己，我都唔知點解會買呢隻表，我係2005、2006年買。」

Kenny透露當年買入價是3萬多，又好奇現在價位，Ko Sir謂跟他剛才那隻差不多，Kenny瞪大雙眼說：「呢隻又10幾萬？」並笑言：「身家又暴漲咗啦，嘩﹗早知嗰陣買夠20隻啦。」

（即時娛樂）