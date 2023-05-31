超級毛特兒大賽｜「空姐明禎」「瘦削版馬德鐘」各出奇招冧掂對方愛犬 (18:49)

Miho、阿Ken加上愛犬梳打及Maid Maid，被指似足一家四口。（大會提供）

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的J2節目《超級毛特兒大賽》，今晚（31日）播出一集，12位參賽者接受突擊測驗「交換主人」。

「空姐明禎」Miho與愛犬Maid Maid﹑「瘦削版馬德鐘」阿Ken和愛犬梳打，根據大會規定調換主人身分，結果嬌滴滴的Miho瞬間駕馭被喻為「神獸級」的梳打；阿Ken則以極嬌俏聲音對付Maid Maid，同樣順利過關，更遭薯餅主人Jimmy取笑「少女心」大爆發。

由於Miho、Ken、梳打及Maid Maid任務內外均相處融洽，即場被取笑儼如一家四口，阿Ken被問到對Miho觀感時，更怕醜仔上身面紅。

完成「交換主人」環節後，參賽者Sarah帶著「毛毛」匆忙離開，並謂因公事關係將離港一段時間，故需缺席兩次拍攝。大會為公平起見，即時讓其餘11位參賽者即場投票，決定Sarah去留。

向來開朗的Jimmy，發表意見期間忽然落淚，他坦言因家人入院壓力爆煲︰「拍攝期間有屋企人入咗院，啱啱拍到下晝時，醫院好urgent打電話嚟，我都好擔心。點知仲要決定（人哋）去留，覺得好大壓力。」Jimmy哽咽表示對於參賽，已由「玩玩吓」變成全情投入，並謂會想盡辦法令愛犬留低參賽︰「因為同大家相處好開心，如果之後我參加唔到，我都想繼續畀佢（薯餅）行落去。」

（即時娛樂）