造星V｜24歲子博曾為MC許廷鏗伴奏 靠結他Solo自救 出局邊緣變復活 (22:50)

25歲的林昆樂雖然外表被花姐狂窒似賊及不像好人，但他其實愛心爆棚，做義工教小朋友及長者跳舞。（ViuTV電視圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（31日）播出一集。24歲參賽者黃子博是音樂工作者，他經常為歌手結他伴奏，包括MC張天賦﹑林家謙﹑許廷鏗等，大大小小的舞台他亦踏足過。而他表演項目亦是自彈自唱，但唱功方面發揮未如理想，而導師陳蕾則坦言想多聽子博結他Solo。

子博表演完後，3位評判未有給予藍燈，Edward先說：「子博，自彈自唱呢件事，唔係一件你平常會做嘅事，如果你都想展示你強項，結他部分係咪可以增長一啲呢？但比賽嘅嘢，你將一啲唔擅長嘅擺喺人前，一定有啲吃虧。」導師韋羅莎反應甚大說：「冇呀？一盞燈都冇？佢結他係自學㗎﹗」

此時子博爭取機會說：「我想藉今次機會，想再彈多一次結他畀評判聽。」3位評判也給他機會，子博投入地彈結他，表現從容自在，最後成功博得Edward改變主意，給予子博藍燈，令他由出局邊緣進入復活區。

事後子博說：「如果畀人3盞紅燈Foul一定會好唔開心﹑好唔甘心，但頭先我又冇唔開心感覺，我覺得我好似完成要做嘅事，我已經完成我想表達嘅表演，好多謝我支結他同音樂。」

23歲的學生光正，表演項目是跳舞，雖然光正有舞蹈員朋友伴舞，但表現未獲3位評判伍詠薇（伍姑娘）﹑陳詠燊（Sunny）和Edward Chan青睞，他們都給予紅燈，在後台的4位導師也感驚訝，評判Sunny說：「你有舞蹈員朋友協助，整件事的確型咗好多，但結構上冇乜爆發點，值得留你喺60強內，所以如果再有機會，你要再諗多少少。」由於3位評判依然給予紅燈，就算導師們隔空支持也於事無補。光正返回後台跟其他參賽者擁抱道別，有參賽者比他更加激動。

另一位參賽者25歲裝修技工Stick（林昆樂），他的造型照被網民大彈，在面試時他也被花姐（黃慧君）毫不留情狂窒其外表人：「賊﹑強姦犯，似一個40歲嘅古惑仔，個樣唔似25歲，個樣唔似好人。」

Stick從事裝修工程，亦有義教小朋友及長者跳舞；「每星期有兩至三日會當義工。」花姐聞言即改口：「好人嚟喎，人不可以貌相。」正式比賽時，Stick「舞」得頂，結果獲伍姑娘及Edward Chan兩盞藍燈，成功躋身60強，伍姑娘說：「我好欣賞你態度，你一連串動作，難度好高，最尾仲有嘢嘅嗰下犀利，好好，我欣賞你。」Stick最後加入陳健安及陳蕾一組。

另一名參賽者24歲工程學徒阿霆，被封「遲到王」，他表演自彈自唱《戰禍》，當他一彈結他時，導師之一的馮允謙讚他有料。Edward Chan讚他的音樂感很好，拍子準確及穩定，他的聲音有種味道；Sunny也說：「佢係少數令我覺得，個人同結他係一體嘅，享受成個音樂氛圍中，佢係一個愛音樂嘅人，結他係佢把寶劍，佢好珍重，亦好投入跟大家分享。」最後他加入陳健安及陳蕾一組。

（即時娛樂）