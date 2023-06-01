隱門｜黃智雯投入角色變生人勿近 盧宛茵獲讚眼眉都有戲 (16:08)

無綫劇集《隱門》昨晚（5月31日）一集講到，心月（黃智雯飾）辛苦酬得的200萬於葉嘯天與阿Ray（陳展鵬飾）打鬥期間全數跌落海，她同時因被奶奶（盧宛茵飾）及老公Mike（黃子恆飾）揭發借大耳窿慘遭公審。見財化水的葉嘯天繼續逼迫心月，強行住在Mike的遊艇之餘，並以「爆出二人關係」向心月勒索巨款，其間Mike殺上門揭破心月一直隱瞞的秘密。

黃智雯在劇中同時面對衰老竇、衰老公及衰奶奶，笑言壓力爆煲、生人勿近。她說︰「呢個角色一直唔可以坦率面對身邊人，身心靈受到好大壓抑同威脅，其實好痛苦。我拍嗰時放鬆唔到，幕後話拍嗰時唔敢行埋我度。」為了準備角色，黃智雯特別修讀了一個短期心理學課程，了解不健康家庭對小朋友成長有何影響。

黃子恆飾演衰老公，首集出場已被觀眾鬧爆。他自言雖演過不少反派角色，演Mike這種衰老公卻是第一次。黃子恆說︰「唔好話觀眾想打呢個衰老公，我都覺得呢個人唔抵幫，真係幾自私同孤寒。編劇應記一功，好短時間內用有限對白、劇情，將個角色塑造出嚟。我講對白時冇乜顧慮，知道呢個角色一定唔討好，但每套劇每個角色有唔同功能，既然方向係咁，我就全心全意去做，最緊要觀眾睇完有反應。」至於做開惡奶奶的盧宛茵雖然角色惹人討厭，但被觀眾讚「只要戚起條眉，啲氣勢就係咁嚟」。

（即時娛樂）