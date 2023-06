日本樂隊ONE OK ROCK落實今年10月再度來港開騷。(網上圖片)

日本搖滾樂團ONE OK ROCK宣布今年9至12月舉行「ONE OK ROCK Luxury Disease」亞洲巡迴演唱會,到訪台北、馬尼拉、雅加達、香港、曼谷及新加坡等城市,香港站落實10月7日假中環海濱活動空間舉行。這是ONE OK ROCK繼2018年後,相隔5年再度訪港。票價由599至1699港元,本月23日起經Cityline公開發售,指定信用卡可於本月19日起優先訂票。

ONE OK ROCK去年底在北美為「ONE OK ROCK Luxury Disease」揭開序幕,接着在日本六大巨蛋表演,現正準備歐洲地區巡唱,下一站是亞洲。

(即時娛樂)