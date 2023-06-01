李孝利促成《唱跳歌手流浪團》 韓國5大女歌手巡迴全國送暖 (20:34)

5位來自不同年代的最強Solo女歌手，在首個舞台上分別獻唱代表作，讓觀眾陷入回憶殺。（大會提供）

韓國歌手李孝利、金元萱、嚴正花、BoA和Mamamoo華莎，將以《唱跳歌手流浪團》的名義走遍全國，與粉絲享受全國巡迴演唱會故事。節目於日前首播，香港觀眾可以在「黃Viu煲劇平台」免費收看。

李孝利向來搞作多多，年前曾經在綜藝《玩甚麼好呢？》與RAIN、劉在錫組成復古團體「SSAK3」活動，又試過和嚴正花、Jessi、華莎合組期間限定女團「退貨遠征隊」推出單曲，《唱跳歌手流浪團》更是她一手促成的節目！

去年她曾在個人綜藝《首爾Check in》與金元萱、嚴正花﹑BoA和華莎談心，期間提到想和幾位姊妹組團，還提出有意舉行全國巡迴公演：「我們就像辦游擊演唱會一樣，搭一台巴士，然後像搖滾樂隊一樣，到處發傳單宣傳；除了這裏的成員外，還有很多朋友可以參加，叫上宣美、泫雅和請夏。」經過接近1年籌備，節目終於在製作人金泰浩推動下登場！

近日《唱》發放5分鐘預告，5位來自不同年代的最強Solo女歌手，在首個舞台上分別獻唱代表作：金元萱《Dancing to Rhythm》、嚴正花《背叛的玫瑰》、李孝利《10 Minutes》、BoA《No.1》以及華莎《TWIT》，讓觀眾陷入回憶殺。

此外，她們亦走訪各大城市與眾同樂，除了到夜市和消防局驚喜演出外，最近還有不少粉絲在某跆拳道比賽活動、光州某女子高中野生捕獲「流浪團」，引發網民熱話。

（即時娛樂）