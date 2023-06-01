造星V｜23歲Jackson外型討好兼有腹肌 伍姑娘給藍燈進入復活區 (22:14)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（1日）播出一集，參賽者40號陳澤森（Jackson）現年23歲，在首輪面試時，Jackson表現自信十足，而且笑容可掬，外型討好；不過到綵排時，他被音樂總監CMgroovy狂彈：「首先係揸咪，要對準啲，揸得太遠，同埋你唞氣方面都令人睇得好困擾，唱歌方面只係比唱K好少少。」舞蹈總監耀Sir亦批評Jackson眼神不敢望人：「你係好似望緊我哋，但其實你唔係。」事後他亦禁不住灑淚，自責還是準備不足。

到正式比賽時，Jackson表演項目是唱歌，獻唱許廷鏗的《青春頌》，最終獲評判伍詠薇（伍姑娘）給1盞藍燈，要進入復活區等候補位置，伍姑娘說：「唱歌未必係盡善盡美，但企出嚟有一種氣場，用你嘅身體語言吸引到我，你有咁嘅氣場同懾人魅力，嗰下我係中咗嘅。」

另一評判Edward Chan則說：「我覺得你行出嚟時氣場唔錯，樣貌各方面都唔錯，唱歌都唔錯，但稍嫌你唱歌時字頭發得太用力，好易爆開你嘅聲帶，尤其係高音時失誤就會多，希望你注意。」事後Jackson亦不太滿意自己表現。

另外，翻看Jackson的社交平台，他的外型討好，是一名小鮮肉，Ig不乏騷肌露肉照，身型甚弗，而他亦已有屬於他的粉絲專頁及TG群組應援，未知最後能否「復活」呢？

（即時娛樂）