全民造星V｜陳詠燊撐今屆參賽者水準整體好 睇好KC香胤宅Adam (22:21)

ViuTV選秀節目《全民造星V》播映3周，評判之一陳詠燊被指鬆手經常給參賽者一盞藍燈有在復活區等候的機會，被網民封「一燈大師」。他接受《明報》訪問解釋按燈原因，覺得自己不算鬆手，因為節目叫「造星」，所以揀一些有潛質參賽者，但可能表演時緊張，未能表達想表演的東西，又或者在鋪排上不太好、選錯歌和舞，但他覺得有機會執下，就給一盞燈，看兩隊導師對他們有否興趣。他說：「畀多一次機會他們慢慢在這行發展，畢竟他們第一次參加比賽，未必一來就咁叻，諗到適合做什麼而又做得好好，留一盞燈是一個機會。」

他還有另一個畀一盞燈原因：「雖然伍姑娘（伍詠薇）會覺得明知該名參賽者無乜人揀，入到復活區都是坐，不如早些離開，所以不畀燈。我的角度卻覺得參賽者參加《造星V》是想要一張成績表，有些人就算入了復活區，坦白講導演都未必會揀，但他好似做足準備而來，表達了又不是非常差，畀一盞燈，等他在《造星V》成績表起碼到一盞燈，而不是什麼也沒有，相信他來比賽都不會介意坐多幾小時陪我們一起錄影。」

有批評《造星V》參賽者水準差，認為搞埋今屆應停辦，問他的看法？陳詠燊表示：「今年水準我覺得唔差，其實幾好，很多參賽者未度到點樣令自己表現得更好，好似跳舞的參賽者在編排上比較平淡，冇爆發點，唱歌又揀了些不適合自己唱的歌，但他們在底子上，整體都是好，當然今年有外地參賽者衝擊是好事。 」

至於他看好那幾位參賽者？陳詠燊說：「幾位外國參賽者都好出色，我都非常喜歡，特別喜歡來自美國的Lyman（香胤宅），令人眼前一亮，跳拉丁舞跳到那麼有型；馬來西亞參賽者Adam（鄭如川）唱歌好好聽，香港的KC（黃家灝）我都特別留意，他好的地方是好盡力而為，本身已有潛質，他跳舞已好叻，但他不會揀首有型的音樂，跳支有型的舞就交貨，他會度個講刺客的故事，且有幽默感，其實好多參賽者可以借鏡，無論覺得自己跳得幾叻都好，再度更多東西滿足成個表演，當評判和電視機的觀眾來睇你個騷去做好每一件事，這是KC值得我們欣賞的地方，希望參賽者在未來互相鼓勵和努力。」

（即時娛樂）