造星V｜遭評判取消藍燈 跌入復活區 19歲天宇憤怒兼躁底：唔覺咬字有問題 (23:21)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（1日）播出一集，參賽者王天宇是一名街頭表演者，他的Ig粉絲人數有逾萬人，他不覺得自己出名，每次演出都有2﹑3千元，但每次表演完掙了錢就變「月光族」，不過他排練《前傳》MV時曾試過遲到，甚至試過缺席綵排。

到正式比賽時，他自彈自唱《畢竟深愛過》後，原先獲兩位評判Edward Chan及陳詠燊給予藍燈，其實可以躋身60強，不過Edward Chan說：「我呢個藍燈係有條件嘅，我想你再唱一次主歌畀我聽，用番你唱副歌嘅方法，去唱番個主歌畀我聽。如果你做唔到我心中嗰件事，我係會攞走藍燈。」

最後Edward取消藍燈，天宇由躋身60強變回進入復活區，Edward解釋：「係喇，我好想聽清楚主歌嘅咬字，但你始終唔肯打開個口唱歌，我畀嘅貼士已經畀得好出，你本身聲底有一種特質，如果可以好好發揮，係會好好聽，但好可惜成個表演未能好好咁呈現觀眾面前。」

天宇在「鬆一口氣房」時，直認很嬲兼躁底：「啱啱兩盞燈時，佢叫我再唱一次，我以為佢（Edward）唔會取消，我已經按照佢要求改變唱腔，佢都照撳實我個（藍）燈，冇嘢好講，嗰下好嬲，講真，憤怒嘅﹗我唔覺得我咬字有問題，因為普通話﹑國語係我嘅母語，我講普通話一定多過佢講白話（廣東話），咬字方面有咩問題呢？佢可以話我唱腔有問題，但我真係唔覺得咬字有問題，每個字讀出嚟都清楚，好老實好躁底，可能我唱歌唔啱你所願，你覺得好難聽，但唔係以咬字唔清楚好輕易將一個人扔進復活區，而且我認為﹑我自問我實力係唔會差過某啲喺60強嘅選手。」

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（即時娛樂）