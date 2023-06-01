《大離婚日— 妻》不斷重演 杜汶澤：愛上一個不回家的人 (23:15)

《大離婚日 —— 妻》八度重演，田蕊妮延期返台灣，杜汶澤要唱：愛上一個不回家的人。（網上圖片 /明報製圖）

由田蕊妮主演的獨腳喜劇《大離婚日 —— 妻》上周已順利完成首演共16場演出，緊隨其後由林日曦接力出演另一齣關聯的實驗映畫獨腳戲《大離婚日 —— 夫》，是次實驗融合了舞台戲劇與攝製映像，其嶄新的演出方式成功打破地域界限，觀眾拍爛手掌。

今日（6月1日）大會宣布林日曦這個年度無聊企劃《大離婚日》，《大離婚日 —— 妻》將會「八度重演」，而《大離婚日 —— 夫》亦同步宣布「七度重演」，夫妻繼續上演大鬥法，快達票即日正式開賣。《夫》重演日期為6月17、18日共3場，《妻》重演日期為6月20至22日共3場。連日林日曦與田蕊妮鬥重演次數多，今晚林日曦在社交平台向「快達票同事」道謝，因為他堅持不「加場」，要「重演」。他寫道：「我發覺快達票畀我哋玩壞咗... ...佢哋開始唔夠位寫晒咁多個『重』#辛苦晒快達票同事#田蕊妮求吓你唔好再『重』」快達票的售票項目顯示，初時重演是「重重重重重演公開發售日期」，之後寫成「重×8演公開發售日期」。

田蕊妮因為重演，笑言被困「曦曦園區」，原本已買機票返台灣為老公杜汶澤慶祝生日，但機票已延期，阿澤在社交平台叫大家跟他一起唱「愛上一個不回家的人... ...」阿田形容個人心情有少少躁，忍唔住指近日林日曦好囂張！

（即時娛樂）